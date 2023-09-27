陸白皮書劍指美 反擴大軍事同盟

中美關係牽動國際局勢，中國大陸國務院昨發布最新的「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書，內容多劍指美國。其中強調，大國是構建新型國際關係關鍵因素，大國要加強協調和合作，尊重彼此「核心利益和重大關切」；「新興大國」和「守成大國」避免跌入「修昔底德陷阱」，被認為是對當前中美關係的重要宣示。

「修昔底德陷阱」是由美國知名國際關係學者、哈佛大學教授艾利森提出的現實主義理論觀點，透過古希臘時期雅典和斯巴達間的伯羅奔尼撒戰爭，及歷史上十多個戰爭案例，得出既有強權與挑戰者之間，不可避免地會出現大規模衝突。如今，國際社會廣泛將這一概念用以描繪或預測廿一世紀美國與中國大陸間的關係。

大陸國務院昨發布上述白皮書，出席記者會的包括中共中央外辦主任王毅、中聯部副部長郭業洲、發改委副主任叢亮、文旅部副部長李群和國發署副署長趙峰濤等人。白皮書全文約二點二萬字。

新華社報導，今年是大陸國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念十周年。發布白皮書是為增進國際社會了解和理解，凝聚廣泛共識，更好與各國攜手構建人類命運共同體。

談及大國關係，白皮書指出，大國是構建新型國際關係的關鍵因素。大國之大，不在於體量大、塊頭大、拳頭大，而在於胸襟大、格局大、擔當大，強調大國要以人類前途命運為要，對世界和平與發展擔負更大責任，而不是依仗實力對地區和國際事務謀求壟斷。

王毅藉此暗批美國，指霸權主義、強權政治的舊思維，早已無法適應廿一世紀的新現實。他並稱，要為持久和平凝聚更大合力，關鍵是尊重各國主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度。要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。

王毅並稱，要為共同發展注入更強信心，引導維護全球化正確方向，反對脫鉤斷鏈、「小院高牆」，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系；反對肆意擴大軍事同盟。加快提升生物安全、網路安全、數據安全、人工智慧安全等領域對話合作。

就當前國際局勢，白皮書形容「和平赤字不斷加深」，歐亞大陸戰火重燃，局勢持續緊張，熱點問題此起彼伏，軍備競賽陰霾不散，核戰爭的威脅高懸，世界面臨重新陷入對抗甚至戰爭的風險。白皮書呼籲，各國即使再強大也無法包打天下，必須開展全球合作。