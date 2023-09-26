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陸生盼入健保 李大維：不久有好消息

聯合報／ 記者賴錦宏陳政錄／台北報導
海基會董事長李大維。聯合報系資料照
海基會董事長李大維。聯合報系資料照

海基會董事長李大維昨天赴金門大學與十多位陸生座談。其中，浙江的陸生反映希望能夠納入台灣健保，李大維回應，會跟主管機關反映，相信在不久的未來能夠有好消息。

海基會董事長李大維、秘書長邱垂正25日前往金門大學，和陸生進行座談。（圖／海基會提供）
海基會董事長李大維、秘書長邱垂正25日前往金門大學，和陸生進行座談。（圖／海基會提供）
海基會發布，李大維和海基會秘書長邱垂正昨前往金門大學，與在金門大學求學的十多位陸生座談。

來自浙江的陸生表示，他已來金門大學五年，希望台灣政府能夠開放陸生納保，因為在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔。

他也期待台灣能開放更多陸生來台，畢竟相較於歐美學校，兩岸語言相通、文化相近，但也期待能夠降低學費，未來他也願意留在金門發展。

來自福建的陸生表示，去年發生車禍時，海基會立即前往金門表達關心，並給予急難慰問金，同時聯繫移民署，共同協助家屬前來照護，對海基會的幫忙深感謝意。

針對陸生納入健保議題，李大維表示會跟主管機關反映，相信在不久的未來能夠有好消息。他也邀請在場的陸生到海基會參訪。

海基會稱，在座談中，海基會對每位陸生反映的問題都有回應，也強調海基會設有陸生的訊息群組及提供廿四小時緊急服務專線，只要陸生有需求，可提供服務。

陸生 海基會 金門

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