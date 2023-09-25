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胡錫進告訴紐約時報 美台不要逼大陸朝武統台灣方向走

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸環球時報前總編胡錫進（左）與美國紐約時報北京分社社長柏凱斯（中）、紐時記者王月眉（右）餐敘並對談。（胡錫進微博）
大陸環球時報前總編胡錫進（左）與美國紐約時報北京分社社長柏凱斯（中）、紐時記者王月眉（右）餐敘並對談。（胡錫進微博）

對中國大陸報導一向沒好氣的美國紐約時報，其北京分社社長柏凱斯24日晚與大陸鷹派媒體人胡錫進有番對談，據胡錫進的微博稱，他倆聊了很多台灣問題。胡稱，美台不要逼大陸使用武力解決台灣問題，否則解放軍定能一舉拿下台灣島。

柏凱斯曾任紐時的香港分社社長、上海分社社長，現為北京分社社長。他的身分也很特別，他的先人與中國有段情緣，柏凱斯母親的曾祖母的姐姐蘭馬利亞在1887年來到中國福州，一待37年，對當地落後的醫療和教育做出重要貢獻。柏凱斯也曾赴福州尋找先人足跡。

曾經當過解放軍八年兵的環球時報前總編輯胡錫進被稱是陸媒的大鷹派，兩人24日晚就中美關係、台灣問題的對談內容，令人關注。

據胡錫進的微博表示，他與紐約時報駐華記者柏凱斯和王月眉餐敘，互相瞭解對方對中美關係的看法。

胡錫進稱，中美目前相互是什麼很難定義，但雙方肯定還不是敵人，今後也不應該成為敵人，他相信很多中國人同意他的這個看法，他也相信多數美國人也不願意中美成為真正的敵人。所以，中美形成正確、積極的互動非常重要。

他告訴柏凱斯：「美國想用『小院高牆』戰略封住中國高科技發展，肯定成功不了。華為的突破只是一個例子，中國人的突破會有很多」。

就台灣的事他們聊了很多。胡錫進稱，他表達的看法是，美台不要逼大陸使用武力解決台灣問題的選項，一旦走到戰爭那一步，他相信解放軍能夠一舉拿下台灣島，而且他不相信美軍屆時敢於直接軍事干預。當然，軍事行動之外，將出現極其複雜的局面，屆時整個國際關係都將面臨嚴峻考驗。大陸希望最終實現和平統一，最重要的是，美台不要把台海局勢朝戰爭的方向逼。

胡錫進表示，兩位紐約時報記者也表達了他們的看法，但是大家約定互不引用對方的觀點，如果要引用，須提前將引用的內容知會對方。

胡錫進 紐約時報

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