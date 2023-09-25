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中日韓領導人會議可望恢復 三國外交官員首爾會商

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
繼2019年12月第八次中日韓領導人會議在四川成都舉行後，受疫情與韓日交惡等因素影響，這項三國領導人會談已連續三年未舉辦。（路透）
繼2019年12月第八次中日韓領導人會議在四川成都舉行後，受疫情與韓日交惡等因素影響，這項三國領導人會談已連續三年未舉辦。（路透）

據韓聯社報導，中日外交部門25日起在首爾舉行一系列的雙邊和多邊會議，探討重啟韓中日領導人會議的有關事宜。

南韓外交部次官補（部長助理）鄭炳元、大陸外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕將出席26日舉行的三國高層會議。會議開始前，韓中和韓日代表將先各自舉行雙邊磋商。

報導指出，南韓作為本屆峰會的輪值主席國，將向中日兩國提出三方合作構想藍圖，並爭取達成一致。另，在中日韓協商機制下，通常會在首腦會晤前舉行外長會談，因此預料三方還將協調日程，早日舉行外長會。

日中韓元首峰會最近一次舉行是2019年12月在中國大陸召開，2020年由韓國擔任主席國，但受新冠疫情和日韓關係惡化等因素影響一直延宕至今。

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