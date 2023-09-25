新聞眼／民間交流 不該當政治籌碼算計

陸委會一個月前端出開放兩岸旅遊的規畫，一度被旅遊業者視為我方主動出擊、開放。陸方卻遲遲沒有正面回應，反而批評蔡政府在人員管制上開倒車。在兩岸都有政治考量下，開放的美意被抵消殆盡。當兩岸旅遊被當成政治籌碼，兩岸民眾的權益都會受到損害。

陸委會當時提出的開放規畫，加上了不少但書，其中當然有政治考量。話外音是，「台灣既然往前走了一步，大陸也要跟著向前走」，於是把球丟給了對岸，看對岸接不接球。陸委會的盤算是，若大陸不接，顯示完全沒有誠意，所謂「開展大交流」，只是嘴上說說。

然對北京來說，大陸並未對台灣旅行團設禁令，蔡政府把台灣民眾赴大陸團隊遊與大陸居民赴台團隊遊掛鉤，以「對等」為由，試圖為禁止台灣民眾赴大陸團隊遊「甩鍋」卸責。

國台辦對陸委會的回批，是在陸委會發布規畫後的隔天下午，顯示經過慎重考量，可視為陸方對該項規畫的定性。

其實，在當前兩岸氛圍下，開放旅遊對兩岸當局來說，都不是最重要的事。北京視陸委會的規畫，如同台灣單方面的宣傳，並未計畫要改變什麼，所以陸方宣布三批境外旅遊名單，都沒有台灣。而且，在台灣大選敏感期，民進黨多年來竭力抗中去中，大陸若仍同意陸委會的方案，豈非做成績給綠營？

對民進黨而言，開放步驟必須掌握在自己手中，對岸大、台灣小，稍有不慎就容易落入「大交流」的陷阱。北京不回應，就是不以兩岸民眾利益為念。

可嘆的是，儘管已無疫情因素，兩岸當局還在過招，台灣旅遊業者只能一再失望。

然而，蔡政府若想展現「和平保台」能力，何不率先解禁台灣團客赴大陸旅遊，既能回應台灣業者訴求，也能營造促進兩岸民間交流的環境，為台海局勢降溫。何必囿限於「對等」二字，反而令自己陷入被動局面。