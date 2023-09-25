對等開放陸不回應 台旅遊業盼先放行團客赴陸

陸委會八月廿四日宣布恢復兩岸旅遊規畫，開放台灣團赴陸與陸客團來台，初期每日限額二千人，並以一個月為準備期，將視陸方回應再確定實施日期。至昨日準備期屆滿，陸方仍無回應，旅遊業者的期盼再度落空。業者昨再向蔡政府喊話，目前台灣團赴大陸，操之在我，應可先放行。

針對陸方未接招，兩岸團客旅遊開放依舊卡關，陸委會昨天僅表示「目前沒有進一步說明」。

陸委會八月廿四日發布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流的相關規畫，大陸國台辦隔天回批陸委會，直指陸委會的開放規畫中，包含多項限制措施，事實上是名「放」實「擋」。

大陸國台辦最近一次回應兩岸旅遊議題是在九月十三日，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上強調，希望陸委會順應民意，撤除「不光彩、不必要的」限制。他還批評蔡政府，對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」，實則拒不解禁；名為「放寬」，實則加強限控。在兩岸交流交往上，開歷史倒車。

北京消息人士透露，自從國台辦回批陸委會後，大陸文旅部等相關公部門，沒有再提及兩岸旅遊開放議題。

該名人士還稱，考慮到解禁陸客團來台，形同為綠營創造政績，大陸在台灣選前開放的機率不高。更何況陸委會在多處設限，陸方認為並不合理。

台灣旅遊業者則表示，陸委會的設限和但書是在宣布前兩天才制定的。交通部和觀光署在規畫時，根本沒有但書及「視陸方反應才確定開放日期」等內容。至於規畫中的每天容納陸客兩千人，是精算過目前兩岸直航航班可承受數量及市場預測。觀光署在九月中旬，還專門為台灣旅遊業者舉辦「組團赴大陸須知」講習會，顯示觀光署一直有開放的規畫和準備。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，開放第三地陸客來台，以及組台灣團赴大陸旅遊，操之在我，是台灣自己就能辦到的事，應該先行開放，不需要坐等對岸回應。

他表示，開放台灣業者組團赴大陸，應視為「優先」業務，讓過去有經驗組團的業者先能生存下去。