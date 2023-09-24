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布朗即將出任美國參聯會主席 環時：恐加速圍堵中國

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國新任參謀首長聯席會議主席布朗擁有豐富的飛行經驗。（法新社）
美國新任參謀首長聯席會議主席布朗擁有豐富的飛行經驗。（法新社）

美國聯邦參議院21日表決通過由空軍參謀長布朗（Charles Brown）出任參謀首長聯席會議（JCS）主席，成為美國最高階軍官。布朗預計本月29日上任，環球時報指出，布朗在推行美國印太戰略、加強對華戰略圍堵方面，可能將沿著現行軌道「加速前進」。

環球時報稱，有觀點認為，布朗之所以能脫穎而出，與其作為大國競爭戰略的忠實擁躉和堅定執行者密不可分，曾擔任太平洋空軍司令部司令的履歷對他的升遷則起到關鍵加分作用。

布朗將成為繼鮑爾（Colin Powell）1989年至1993年擔任參謀首長聯席會議主席後，第二位肩負這項重責大任的非裔軍官，並將與國防部長奧斯丁共同創造五角大廈最高軍職和文職領導人均由非裔人士擔任的歷史。

環球時報稱，作為一名F-16戰機飛行員，布朗曾在韓國群山基地駐紮一年半，並曾先後擔任駐韓國群山空軍基地戰鬥機聯隊和駐義大利阿維亞諾空軍基地戰鬥機聯隊指揮官。

布朗擁有3,000多小時的飛行經歷，先後參加過阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭，作戰經驗豐富。他還經過多次院校培訓和五角大廈的參謀業務工作，擔任過多個部隊的主官，既擔任過戰區軍種司令部司令，也擔任過聯合司令部的指揮官。

環球時報指出，「他在亞太地區服役以及任部隊主官的履歷，對於他了解和熟悉美軍在亞太地區的部署以及戰略具有深刻影響」。

文章稱，自從川普將美軍事戰略從反恐轉向大國競爭後，美國政壇、戰略界和軍界就不斷渲染「中國威脅」，拜登政府更是將中國定義為「持續緊迫的威脅」，強調只有中國擁有挑戰美國全球霸權的實力和意願。

環球時報表示，「在如此僵硬的政治氣氛中，只有那些堅持『政治正確』的美軍將領才會得到擢升，這意味著布朗必須堅定地執行遏華制華路線」。

2020年8月，布朗出任美國空軍參謀長後，立即在美空軍內部頒發《要麼加速變革、要麼失敗》的小冊子，強調美國空軍面臨的最緊迫挑戰來自中國，必須立即採取行動進行變革。

2022年7月，布朗接受CNN專訪時聲稱，過去30年美國對中東地區的關注是以犧牲與中國的戰略競爭為代價，如果美國不能迅速應對不斷變化的挑戰，他擔心未來將遭遇失敗。

在領導美空軍的兩年半時間裡，布朗淘汰不適合未來戰爭的過時戰機，並堅定推進F-35戰鬥機的快速擴產和裝備部隊，以及大力推進下一代空優戰鬥機研發。

文章表示，預計布朗上任後，作為美總統的最高軍事顧問，將協助國防部長奧斯丁進一步加大向亞太地區的軍事資源投入，持續圍堵中國。一是繼續尋找並使用更多的前進基地，二是集成各種火力展開聯合反艦作戰，三是維持持續的後勤保障能力，四是形成有效的態勢感知和指揮控制。

環球時報指出，可以預見，布朗主政美國參聯會後，美軍對中國周邊開展的軍事圍堵動作可能更加瘋狂，軍事布局可能更加深入。

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