AI治理 季辛吉看好美中合作

美國前國務卿季辛吉昨天在二○二三第五屆外灘金融峰會上表示，在發展人工智慧過程中，一定要防止智慧技術構成相關科技風險，中美兩國應該更多地進行對話，以確保人工智慧技術能更好地協調、協同。

剛過百歲的季辛吉在峰會上透過視訊指出，需要認識到人工智慧時代全球治理體系的複雜性。中國大陸對這樣的全球治理項目，官方有較強大監管能力。

季辛吉說，人工智慧未來可能會在軍事上發揮作用，因此必須制定相關的標準。「在一定程度上，我只能告訴你美方想達到的目的，我認為美國政府會支持，而且現在已經在支持人工智慧時代全球治理體系的建設。」

他表示，中美須基於信任合作，同時不應讓任何一方處在更有利地位。這對中美雙方皆適用。該目的必須與人類命運掛鉤，因為新技術如果被用於破壞性活動，會給人類帶來巨大危險，所以必須定義安全的邊界。

他並表示，「現在，我認為我們已經開始了這個努力，這是我認為的美國的目的，因為我知道美國政府高層官員都是這麼想的，而且我有信心，美國政府也會這樣做。從中方這邊我也獲得了積極的回應。所以我預計，中美雙方在人工智慧方面治理的合作會繼續展開。」