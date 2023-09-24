聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI治理 季辛吉看好美中合作

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
美國前國務卿季辛吉23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，有信心中美在AI治理會繼續合作。圖取自外灘金融峰會
美國前國務卿季辛吉23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，有信心中美在AI治理會繼續合作。圖取自外灘金融峰會

美國前國務卿季辛吉昨天在二○二三第五屆外灘金融峰會上表示，在發展人工智慧過程中，一定要防止智慧技術構成相關科技風險，中美兩國應該更多地進行對話，以確保人工智慧技術能更好地協調、協同。

剛過百歲的季辛吉在峰會上透過視訊指出，需要認識到人工智慧時代全球治理體系的複雜性。中國大陸對這樣的全球治理項目，官方有較強大監管能力。

季辛吉說，人工智慧未來可能會在軍事上發揮作用，因此必須制定相關的標準。「在一定程度上，我只能告訴你美方想達到的目的，我認為美國政府會支持，而且現在已經在支持人工智慧時代全球治理體系的建設。」

他表示，中美須基於信任合作，同時不應讓任何一方處在更有利地位。這對中美雙方皆適用。該目的必須與人類命運掛鉤，因為新技術如果被用於破壞性活動，會給人類帶來巨大危險，所以必須定義安全的邊界。

他並表示，「現在，我認為我們已經開始了這個努力，這是我認為的美國的目的，因為我知道美國政府高層官員都是這麼想的，而且我有信心，美國政府也會這樣做。從中方這邊我也獲得了積極的回應。所以我預計，中美雙方在人工智慧方面治理的合作會繼續展開。」

美國 季辛吉

延伸閱讀

【專家之眼】美國商務部長雷蒙多 陳兵擺陣後的京滬行

包士可：赴中逾百次後 季辛吉應訪問民主台灣

【重磅快評】為何千萬人不選他，郭台銘仍吾往矣？

【專家之眼】季辛吉的北京行，老驥伏櫪的一盤棋

相關新聞

習近平拚亞運外交 多國稱奉行一中

杭州亞運昨晚開幕，大陸國家主席習近平兩天內會見多國元首，進行「亞運外交」，中方發布和敘利亞建立戰略夥伴關係聯合聲明、宣布...

兩岸觀策／俄烏戰恐進入「垃圾時間」 台灣作何選擇？

俄烏戰爭是否進入了「垃圾時間」？如果這一垃圾時間很快終止，台灣是否就是下一支表定上場的球隊？

AI治理 季辛吉看好美中合作

美國前國務卿季辛吉昨天在二○二三第五屆外灘金融峰會上表示，在發展人工智慧過程中，一定要防止智慧技術構成相關科技風險，中美...

邀請敘利亞總統訪中 習近平目的何在？

21日中午，新華社、中新社等大陸官媒都報導：「來華出席亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾抵達杭州。」大陸央視新聞則以「有朋自遠方來 敘利亞總統抵達杭州」為標題，並在新浪微博上直播「敘利亞總統到訪迎賓儀式」，時間長達35分鐘。該新聞立即受到國際媒體關注，因為巴沙爾在2011年的內戰中殘酷殺害平民，受到聯合國調查，沒有西方國家肯接待他。

防範科技時代風險 季辛吉：料中美會在AI治理展開合作

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）23日在2023第五屆外灘金融峰會上表示，在發展人工智慧過程中，一定...

亞運開幕前宴客 習近平喊話抵制陣營對抗

杭州亞運將於今晚開幕，大陸國家主席習近平和他的夫人彭麗媛於23日中午，舉行宴會歡迎來華參加開幕式的國際嘉賓。習近平致詞指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦