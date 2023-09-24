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兩岸觀策／俄烏戰恐進入「垃圾時間」 台灣作何選擇？

聯合報／ 記者黃國樑
烏克蘭總統澤倫斯基20日在聯合國安理會上，呼籲解除俄國在安理會的否決權。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基20日在聯合國安理會上，呼籲解除俄國在安理會的否決權。歐新社

俄烏戰爭是否進入了「垃圾時間」？如果這一垃圾時間很快終止，台灣是否就是下一支表定上場的球隊？

烏軍由初春高調宣揚的「春季大反攻」，拖成「夏季大反攻」；最後雖打了幾場零星的戰役，俄防線卻仍固若金湯；如今秋色籠罩，烏克蘭已被認為正走向失敗。

這一形勢從澤倫斯基日漸下墜的行情即可嗅出。七月在立陶宛舉行的北約峰會，路透社拍下的一張澤倫斯基落單照片，生動地傳達了烏克蘭已然遭逢的冷遇；而兩個月後澤氏首度現身在紐約聯大會場上演說，但這一或應贏得尊敬的慷慨陳詞，台下卻只有一半座席有人。

只看這些場景或許不該遽下結論，真正讓人驚詫的，反而是他演講的隔日，波蘭總理莫拉維茨奇的發言，他稱，「波蘭不會再把先進的武器裝備送給烏克蘭，波蘭要把它們留下來保衛自己」。表面上這只是兩國因糧食禁令造成的齟齬，但戰爭爆發後接收了最多烏難民的波蘭，竟撂下對烏軍事斷供的狠話，應被認定為一次轉捩點事件。

波蘭是烏克蘭西部邊境最重要的鄰國，也必有極其凜冽地唇亡齒寒的認識，如為了區區糧食利益而斷絕軍援，實在過於悖逆情理。這一動作反映的，很可能是波蘭對戰事前景的真實評價，否則何需為此背負罵名？

波蘭的舉措可能讓許多人感到錯愕，但這並不奇怪，二戰率同盟國反擊納粹德國的英國首相邱吉爾早就說過，沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。歐盟成員若都開始認為，支持烏克蘭反而讓自身利益大損，他們的支持就可能瞬間戛然而止。

「垃圾時間」是球賽術語，當雙方比分已拉大到與勝負無關時，到鳴笛之前就成了拖完比賽的垃圾時間。那麼烏克蘭已走入「垃圾時間」了嗎？波蘭的動作應視為重大訊號。同在聯大演說，波蘭總統杜達甚至將烏克蘭比喻為「溺水者」，說溺水的人非常危險，他可以把你拖入深處，讓救援者淹死。這話的內在意涵即：援烏不但讓波蘭受損，甚至是致命的錯誤。

關注國際政治者都深知，波蘭與立陶宛是美國在歐洲的內應，行事往往聽令華府，波蘭吹響背棄烏克蘭的第一聲號角，不免被當成美國拋出的風向球，澤倫斯基或許也聽到了華府冷峻的脈搏。

「垃圾時間」的長短，除取決於美國自身，也取決於俄、中。對於美國而言，拋棄烏克蘭的難題在於它必須維繫民主盟主的顏面，若扔下烏克蘭不管更有損於其全球霸主的威嚴，一時之間自然難於下定決心，拜登因此仍然見了小澤，又再擰出一些錢來，表明力挺到底，連波蘭總統杜達都看懂白宮猶豫不決，竟硬拗總理的話被誤解；但美眾議院不讓小澤演講，卻反映美國內部對是否繼續援烏也已分裂。

對俄、中而言，俄羅斯勢想早日脫離這苦悶的泥潭，中國大陸卻希望它能拖久一些。後者雖一再提倡早日透過和談結束戰爭，卻擔憂俄烏一結束，台海就要生波；即令美國此刻看似正在尋求對中國和緩。

台灣與烏克蘭是全球公認的戰略支點與衝突前緣，東歐舊賽事一完，東亞新競賽很可能緊接著上檔。在前一場「垃圾時間」結束前，台灣可以冷靜思索，究竟該選擇熱身出賽，還是機智棄賽？明年總統大選，其實就是一次出賽與棄賽的公投。

波蘭 烏克蘭 美國 俄烏戰爭 台海

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