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中秋天公不作美 下周「這日」後雨區擴、熱帶系統可能生成

習會見韓總理 籲把重視中韓關係體現在政策和行動上

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平23日下午在杭州會見南韓總理韓悳洙。圖為23日上午，韓悳洙搭機抵達杭州機場。（取自新華社）
大陸國家主席習近平23日下午在杭州會見南韓總理韓悳洙。圖為23日上午，韓悳洙搭機抵達杭州機場。（取自新華社）

大陸國家主席習近平23日下午在杭州西湖國賓館，會見赴大陸出席第19屆亞運開幕式的南韓總理韓悳洙。習近平表示，希望韓方同中方相向而行，把重視和發展中韓關係體現在政策和行動上，相互尊重，維護友好合作大方向。韓悳洙則說，韓方願同中方一道，致力於發展健康成熟的韓中關係。

新華社報導，習近平說，中國和韓國是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進區域和平和發展也是利多。中方願同韓方一道努力，推動中韓戰略夥伴關係與時俱進、不斷發展。

習近平還強調，中韓建交以來，友好合作一直是中韓關係的主流。中方堅持對韓睦鄰友好政策，並重視韓方致力於中韓合作的積極意願。希望韓方同中方相向而行，把重視和發展中韓關係體現在政策和行動上，相互尊重，維護友好合作大方向。

習近平稱，中國正以高品質發展全面推動中國式​​現代化，14億多人口整體邁入現代化，必將進一步釋出龐大市場機會。他進一步指出，中韓經濟聯繫密切，產業鏈供應鏈深度融合，兩國可深化互利合作，持續相互成就。

習近平還提到，中韓都主張維護多邊主義和全球自由貿易體系，可以加強溝通協調，推動國際秩序朝向更公正合理的方向發展。

據報導，韓悳洙提到了去年G20峰會，韓總統尹錫悅與習近平進行了良好交流。他並指出，當前國際社會面臨諸多挑戰，韓中維持高層交往，有助於推動兩國關係發展，合作因應挑戰。

韓悳洙還表示，韓方願同中方一道，致力於發展健康成熟的韓中關係。希望雙方加強經貿合作、人員互動和文化交流，堅持多邊主義和自由貿易，共同促進世界經濟復甦成長。

特別的是，南韓媒體日前早已報導稱，習近平與韓悳洙將藉由韓悳洙赴陸參加亞運開幕式的機會，舉行會面。當時報導指出，雙邊預計在習為到訪的各國領導人舉辦的歡迎午宴後，在開幕式前會面，但大陸外交部直至22日記者會都未予以證實，保密到家。

韓聯社指出，韓悳洙此行，是南韓尹錫悅政府執政以來，最高級別的訪華官員。也是去年11月尹錫悅與習近平在峇里島G20峰會舉行會談後，韓方高層時隔10個月再次會見習近平。也是繼尹錫悅和大陸總理李強本月7日於印尼雅加達東協峰會場邊舉行會談後，兩國高層領導人時隔16天再會。

報導指出，南韓政府積極推進與中方的高層往來，表現出改善關係的意志，同時對近期愈發密切的朝俄關係釋放牽制信號。

至於外界關注，習與韓是否討論到中日韓峰會重啟事宜，從大陸官媒新華社發布的通稿中無法得知。

大陸國家主席習近平23日下午在杭州會見南韓總理韓悳洙。（截取自央視）
大陸國家主席習近平23日下午在杭州會見南韓總理韓悳洙。（截取自央視）

習近平 尹錫悅 南韓

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