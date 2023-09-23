亞運開幕前宴客 習近平喊話抵制陣營對抗

杭州亞運將於今晚開幕，大陸國家主席習近平和他的夫人彭麗媛於23日中午，舉行宴會歡迎來華參加開幕式的國際嘉賓。習近平致詞指出，要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

據新華社發布習近平歡迎宴會上的致辭內容，他說，自申辦以來，中國認真履行承諾，全力推動各項籌辦工作，願和亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力，為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為亞洲和國際奧林匹克運動發展作出新貢獻。

習近平認為，亞洲運動會承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往。過去幾十年，亞洲地區整體保持穩定，經濟持續快速成長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇蹟。

他說，亞運會正是這奇蹟的見證者、參與者、推動者。 作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

習近平表示，本屆亞運報名規模、計畫數量均創歷史新高，彰顯了亞洲人民對杭州亞運會的熱切期盼和堅定支持。 目前，人類面臨的全球性挑戰前所未有，我們要以體育促團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，實踐「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越 走越寬。

據大陸官方發布亞運會開幕式流程，開幕式表演將於今日20時開始，運動員入場後，依序為杭州第19屆亞運會組委會主席、浙江省省長致詞；杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席致詞；亞奧理事會代理主席致詞。接著，由大陸國家主席習近平宣布亞運會正式開幕。