習近平會見東帝汶總理 兩國提升為全面戰略夥伴關係

大陸國家主席習近平23日上午在杭州西湖國賓館，會見赴大陸出席第19屆亞運開幕式的東帝汶總理古斯茂，兩人共同宣布將中國和東帝汶關係提升為全面戰略夥伴關係。習近平表示，始終堅定支持彼此核心利益和重大關切，是兩國關係不斷昇華的重要政治基礎。古斯茂則說，很高興近年來雙邊關係持續取得正面成果，他並強調，東帝汶堅定奉行「一個中國政策」。

新華社報導，兩人會上共同發表「中華人民共和國和東帝汶民主共和國關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。會談期間，習近平向古斯茂說，關係的提升是兩國合作與時俱進的現實需要，也是兩國人民的共同期待。中方願繼續本著親誠惠容理念，在現代化征程上和東帝汶攜手同行，更好造福兩國人民。

習近平強調，始終堅定支持彼此核心利益和重大關切，是中國和東帝汶關係不斷昇華的重要政治基礎。雙方要繼續發揚優良傳統，加強相互支持，加強國際協作，維護兩國和發展中國家共同利益。

經貿合作方面，習近平指出，雙方要繼續推動共建「一帶一路」，深化產業振興、基礎建設、糧食自主、民生改善四大重點領域合作。中方支持東帝汶更好融入地區發展格局，願同東帝汶在「中國－葡語國家經貿合作論壇」等平台加強交流合作，攜手建構人類命運共同體。

據報導，古斯茂表示，「一帶一路」倡議回應了各國對於基礎建設的需求，東帝汶堅定支持並將積極參與。他還表示，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議等重要理念倡議和政策主張。

古斯茂強調，歡迎中國企業赴東帝汶投資，助力東帝汶國家建設，並希望與中方加強基礎設施、糧食安全、資源開發、醫療衛生等領域合作，推動雙邊關係邁上全面戰略夥伴關係的新階梯。

古斯茂還對中方在東帝汶爭取民族獨立，以及對抗新冠疫情過程中給予的有力幫助，表示感謝。

同日，習近平也在杭州西湖國賓館會見柬埔寨國王西哈莫尼。習近平表示，雙方要保持高層交往，紮實推動「鑽石六邊」合作架構，推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設盡快取得可視成果。雙方還要持續推動教育、文化、青年等領域交流合作。

西哈莫尼則表示，柬方堅定奉行「一個中國政策」，願同中方攜手共建「一帶一路」，構建柬中命運共同體。