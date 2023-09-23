東協防長擴大會反恐專家組實兵演習登場 共軍赴俄參演

據央視軍事微博消息，大陸人民解放軍陸軍於9月下旬，派出兵力赴俄羅斯東部軍區，參加東協防長擴大會反恐專家組實兵演習。此次演習採取多國混合編組形式組織，主要演練組成反恐特遣部隊、進行反恐作戰行動等。

消息指出，這是中國軍隊積極參與東協防長擴大會機制下務實合作的具體舉措，有助於促進東協防長擴大會有關國家反恐合作，提升共同應對安全威脅、維護區域和平穩定的能力。

公開資料顯示，東協防長擴大會是亞太地區重要多邊安全合作機制。除了東協成員，另納入8個伙伴國，包含澳中印日紐韓俄美。其設有多個專家工作組，以非戰爭任務為主題，包含海洋安全；反恐、維和任務；人道協助與救災；軍醫；人道地雷行動；網路安全等，各專家工作組可能會各自或共同舉辦研討會、講習與演習。

而根據大陸官方消息，最近一次有對外公開發布的反恐專家組實兵演習是在2019年11月，於大陸廣西桂林舉行，是該專家組自2011年成立以來，陸上規模最大的一次反恐演習。

據人民網報導，當時來自東協10個成員國和8個對話伙伴國，以及東盟軍事醫學中心參與，共有10架飛機、60餘台裝甲裝備、800餘名官兵參演，圍繞反恐重難點問題研究、作戰方案推演、特種營救、據點奪控、聯合打擊等課目進行訓練，演習持續十天。