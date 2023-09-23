美副國務卿：無法將中國排除在關鍵礦產供應鏈外

美國副國務卿費南德茲（Jose W. Fernandez）22日表示，美國無法將中國排除在關鍵的礦產供應鏈之外，且美國樂意與中國展開合作。

大陸官媒環球網引用彭博消息指，美國國務院主管經濟成長、能源和環境事務的副國務卿費南德茲，當地時間22日在一場新聞發布會上表示，儘管華盛頓正尋求實現從電動車電池到太陽能電池板等各種產品原料來源的多元化，但美國無法將中國排除在關鍵的礦產供應鏈之外。

費南德茲表示，中國在原料加工方面的關鍵作用，意味著該國仍將是美國的重要合作夥伴，特別是因為這些礦產品是電動車電池的關鍵組成部分。而更廣泛地使用電動車是拜登政府應對氣候變遷努力的核心原則。

費南德茲說，「中國是世界第二大經濟體，也是美國的主要貿易夥伴，」他還說，「我們非常樂意與他們展開合作，我們目前從中國公司購買了許多礦產品。這關乎多樣化。」他並表示，美國將在繼續與中國公司合作的同時保護美國公司，並在應該指責的地方指責中國。

彭博報導指出，費南德茲牽頭一項名為「礦產安全夥伴關係」的美國國務院項目，這項倡議旨在幫助將外國投資和西方專業知識引入發展中國家的採礦業，以為供應鋰、錳和鈷等關鍵原料提供幫助。

事實上，國際高度依賴大陸的礦產資源。此前大陸宣布自8月起對晶片製造關鍵原料鎵、鍺相關物項實施出口官制時，便引起國際擔心「稀土」成為下一個管制目標，恐衝擊多種高科技應用，被視為大陸在貿易戰中的「王牌」。

而大陸外交部曾稱，關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈、供應鏈安全穩定發揮積極作用，確保相關經貿合作正常進行。同時，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化。

至於美中近期在經貿領域的對話、合作似有回溫態勢。大陸央視22日報導，中美雙方商定成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」，將由兩邊的財政部、央行高級官員定期或不定期，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。