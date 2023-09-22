中美成立「經濟領域工作組」 財政、央行官員加強溝通

大陸與美國的經濟官員溝通有了新進展，雙方宣布成立「經濟工作組」，將會由兩邊的財政部、央行高級官員定期或不定期舉行會議，溝通經濟、金融相關問題。

據央視新聞22日晚間報導，為落實雙方元首共識，根據大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）達成的共識，雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

消息指，「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國人民銀行（即大陸央行）和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組「將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流」。

公開資料顯示，此前大陸與美國其實有不少經貿機制運行，如中美戰略經濟對話、中美聯合經濟委員會，但近年幾乎都沒有繼續正常運作。美中貿易戰爆發後，雙方也曾進行過貿易談判，並曾在2020年1月15日於美國華盛頓簽署《經濟貿易協定》。

不久前美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2023年8月底訪問大陸與大陸商務部長王文濤會談後，雙方宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通管道，包含成立了一個由中美副部長級和司局級的政府官員組成的「工作組」，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法；雙方還啟動「出口管制資訊交流機制」，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。