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中美成立經濟領域工作組　陸官媒：創造共進契機

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國財政部長葉倫（左）7月訪華時，和中國大陸副總理何立峰（右）進行了長時間的會談，時隔兩個多月後，大陸官方22日宣布，中美雙方商定，成立經濟領域工作組。(美聯社)
美國財政部長葉倫（左）7月訪華時，和中國大陸副總理何立峰（右）進行了長時間的會談，時隔兩個多月後，大陸官方22日宣布，中美雙方商定，成立經濟領域工作組。(美聯社)

大陸官方22日宣布，中美雙方商定，成立經濟領域工作組， 包括「經濟工作組」和「金融工作組」，將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通與交流。對此，大陸官媒央視旗下媒體帳號「玉淵譚天」解讀稱，這為中美合作提供了相通的平台，創造了共進的契機。

據央視新聞晚間發布，為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組， 包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

報導稱，「經濟工作組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作組」由中國人民銀行（大陸央行）和美國財政部副部長級官員主導。 兩個工作小組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通與交流。

在此之前，葉倫於今年7月初訪華，期間她與主管商務和金融的大陸副總理何立峰進行了長時間會談。在當時四天的訪問中，葉倫還見到大陸國務院總理李強、前副總理劉鶴，和時任中國人民銀行行長易綱，以及7月後接掌人行的潘功勝。

在央視發布中美成立經濟領域工作小組的訊息後，央視旗下媒體帳號「玉淵譚天」即以「中美成立經濟領域工作組，坐下來，談起來」為題發文，表示成立是水到渠成，背後是兩國財金團隊對中美兩國元首峇里島會晤重要共識的持續推動與落實。

「玉淵譚天」文章提到，大陸國家主席習近平和美國總統拜登在峇里島會晤時，明確指出同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等議題進行對話協調。另，從今年6月開始，美國官員開始密集訪華，「溝通」均是其中的關鍵字。

文章稱，「經濟工作組」、「金融工作組」兩個工作組都由副部長級官員牽頭，可以更好推動中美經濟、金融領域的溝通與合作。在中美經濟、金融領域的相關問題上，需要協調的方面很多，存在分歧的問題也有不少，談起來、談下去也不是易事。

文章列舉，美方對華單邊打壓制裁措施一直沒有停下，兩個工作組的建立也是搭建起一個平台，中方可就此持續進行交涉鬥爭。文章還提到，雙方坐下來，談起來，顯然不只有利於中美，也有益於世界，因為眼下世界經濟的疫後復甦和持續成長並不樂觀，今年無論是已開發國家或開發中國家，都希望中美合作為世界帶來希望。

最後，「玉淵譚天」稱，相通則共進，相閉則各退。 中美經濟領域工作組的建立，提供了相通的平台，創造了共進的契機。

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