快訊

屏東工廠爆炸釀重大死傷 殉職消防員面目無法辨識醫護痛心

改隸陽明交大附中案 教育部認定竹女2程序有瑕疵

台港策進會邀香港KOL 走讀文創台灣

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
台港策進會邀請香港KOL走讀文創台灣，增進台港交流。取自台港策進會官方網站
台港策進會邀請香港KOL走讀文創台灣，增進台港交流。取自台港策進會官方網站

持續增進台港交流互動，台港經濟文化合作策進會（台港策進會）22日邀請香港KOL（意見領袖）、旅遊網站編輯等共15人，深入台北文創聚落。陸委會港澳蒙藏處處長兼台港策進會秘書長盧長水說，本次活動希望透過KOL們的「創意之眼」，向更多香港朋友們行銷台灣文創品牌與景點魅力。

據台港策進會，策進會委請中華民國全國商業總會，於22日邀請香港KOL、旅遊網站編輯等共15人，深入台北文創聚落，探訪台灣在地元素與人文精神，並與我業界人士及本會互動交流。

盧長水表示，近年來台灣文創產業發展愈益蓬勃，不僅成為跨域合作的典範，更是連結傳統與創新的傳動軸。本次活動除了希望透過KOL們的「創意之眼」，發掘台灣的與眾不同，向更多香港朋友們行銷台灣文創品牌與景點魅力，同時也分享台灣知名老店、傳統產業創新經驗，向世界傳遞台灣文創的獨特性與開闊性。

根據文化內容策進院3月發布的調查報告，2021年，台灣文創產業廠商家數約69,630家，較2020年成長2.98%；總營業額約新台幣9,642.8億元，亦較2020年成長4.08%。

台港策進會稱，台灣的文創產業擁有豐沛的創意人才，以及完整的產業鏈等優勢；而此一經濟型態亦是台灣軟實力與競爭力的重要指標與體現。期盼以此次交流活動為契機，觸發台港產業間更多的合作火花，也為台灣帶來更多經濟效益。

文創產業 香港

延伸閱讀

隱藏菜單？連鎖店米線吃出這東西香港男性崩潰 網友指好運：好東西

港人買樓 須不吃不喝25年 商會：不利搶人才

人才競爭力 香港全球排16 落後新加坡

夏寶龍晤香港廠商會訪京團：鼓勵全面貫徹「一國兩制」

相關新聞

中國異議人士陳思明在台跳機求助 陸委會：處理中

中國大陸異議人士陳思明今天在社群平台「X（前身為Twitter）」上，發表影片稱目前他滯留在桃園機場，盼借道台灣獲得美國...

海協會長：民進黨干擾、阻礙交流是兩岸關係最大障礙

大陸舉辦的「國家統一與民族復興研討會」22日上午在湖北省武漢市登場，海協會長張志軍在致詞時強調，民進黨當局拒不承認「九二...

韓正聯大辯論 重申台灣自古即是中國領土不可分割一部分

據大陸新華社及大陸外交部網站，大陸國家副主席韓正紐約時間21日於聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。韓...

阿塞德訪中 陸學者：證明敘利亞不但立住還打破外交孤立

大陸《環球時報》今天以「打破外交孤立，尋求重建支持」為題報導敘利亞總統阿塞德在睽違19年後抵達中國展開對中國訪問的意涵。...

習近平見敘利亞總統阿塞德 宣布建立戰略夥伴關係

杭州亞運將於今晚開幕，大陸國家主席習近平22日下午分別會見敘利亞總統巴夏爾．阿塞德，科威特王儲米沙勒等來訪的外國元首。在...

積極改善中韓關係 韓媒：韓總理將與習近平在杭州會談

南韓總理韓悳洙23日將赴大陸出席杭州亞運開幕式，展開為期二天對陸訪問。南韓媒體引述知情官員的說法指，韓悳洙與大陸國家主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦