台港策進會邀香港KOL 走讀文創台灣

持續增進台港交流互動，台港經濟文化合作策進會（台港策進會）22日邀請香港KOL（意見領袖）、旅遊網站編輯等共15人，深入台北文創聚落。陸委會港澳蒙藏處處長兼台港策進會秘書長盧長水說，本次活動希望透過KOL們的「創意之眼」，向更多香港朋友們行銷台灣文創品牌與景點魅力。

據台港策進會，策進會委請中華民國全國商業總會，於22日邀請香港KOL、旅遊網站編輯等共15人，深入台北文創聚落，探訪台灣在地元素與人文精神，並與我業界人士及本會互動交流。

盧長水表示，近年來台灣文創產業發展愈益蓬勃，不僅成為跨域合作的典範，更是連結傳統與創新的傳動軸。本次活動除了希望透過KOL們的「創意之眼」，發掘台灣的與眾不同，向更多香港朋友們行銷台灣文創品牌與景點魅力，同時也分享台灣知名老店、傳統產業創新經驗，向世界傳遞台灣文創的獨特性與開闊性。

根據文化內容策進院3月發布的調查報告，2021年，台灣文創產業廠商家數約69,630家，較2020年成長2.98%；總營業額約新台幣9,642.8億元，亦較2020年成長4.08%。

台港策進會稱，台灣的文創產業擁有豐沛的創意人才，以及完整的產業鏈等優勢；而此一經濟型態亦是台灣軟實力與競爭力的重要指標與體現。期盼以此次交流活動為契機，觸發台港產業間更多的合作火花，也為台灣帶來更多經濟效益。