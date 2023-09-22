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習近平強調做好解決「三農」工作 讓農民腰包越來越鼓

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央總書記習近平22日表示，要做好解決「三農」工作，讓農民腰包越來越鼓。圖為本月7日習近平前往遭受洪水侵襲的黑龍江農田視察。（新華社）
中共中央總書記習近平22日表示，要做好解決「三農」工作，讓農民腰包越來越鼓。圖為本月7日習近平前往遭受洪水侵襲的黑龍江農田視察。（新華社）

習近平執政後高度重視鄉村振興、農業強國，並將解決農業、農村、農民「三農」問題，視為重要戰略。在23日「中國農民豐收節」前夕，中共中央總書記習近平今問候全國廣大農民和「三農」工作者，並強調要讓做好解決「三農」工作，農民腰包越來越鼓。

新華社報導，在第六個「中國農民豐收節」到來之際，習近平代表黨中央，向全國廣大農民和工作在「三農」戰線上的同志們致以節日祝賀和誠摯問候。

今年，大陸面臨黃淮罕見「爛場雨」、華北東北局地嚴重洪澇、西北局部乾旱等災害衝擊，習近平表示，已克服這些影響，全年糧食生產可望再獲豐收，為推動經濟持續回升向好、加快建設新發展格局、著力推動高品質發展提供了強力支撐。

習近平強調，各級黨委會和政府要深入貫徹黨中央決策部署，錨定建設「農業強國」目標，穩住農業基本盤，紮實做好新時代新征程「三農」工作，全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化步伐。

習近平還說，要堅持把增加農民收入當作「三農」工作的中心任務，千方百計拓寬農民增收致富管道，讓農民腰包越來越鼓、生活越來越美好，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷。

「中國農民豐收節」是自2018年起設立的一個節日，時間為每年秋分，由農業農村部向國務院申請設立，是大陸首個在國家層面為農民設立的節日。

據大陸官媒「人民日報」報導，習近平自2012年12月至2022年4月期間，針對「三農」工作的重要文稿就有61篇。習近平曾說，全面建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興，最艱巨最繁重的任務依然在農村，最廣泛最深厚的基礎依然在農村。

農民 習近平

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