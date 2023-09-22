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中國首商用遙感衛星 吉林一號高分04B發射失敗

中央社／ 台北22日電

中國官媒發布吉林一號高分04B衛星發射失敗，具體原因正在排查；「吉林一號」是中國第一套自主研發的商用遙感衛星系統，曾公布多張美國空軍基地的高解析衛星照引熱議。

中國官媒中國新聞網今天報導，9月21日12時59分，在酒泉衛星發射中心使用民營商業運載火箭穀神星一號發射的吉林一號高分04B星，火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正在進一步分析檢驗。

香港網媒01報導，2020年9月，「吉林一號」高分02C衛星也曾因火箭飛行異常發射失敗。

「吉林一號」由長光衛星技術公司所有，根據官網，成立於2014年12月1日,是中國第一家商業遙感衛星公司。公司由吉林省政府、中科院長春光機所等合作設立。

2017年，「吉林一號」衛星曾公布拍攝的6張美國內華達州奈里斯空軍基地（Nellis AFB）高解析衛星照。除有基地全貌，也有跑道、機庫的局部放大圖。可清楚見到基地指揮所、訓練中心，以及機場上停放的數十架各型戰機。當時這些衛星照令中國網民高呼「厲害了中國」。

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