2023湘台經貿交流合作會 搭建兩岸發展橋梁

2023湘台經貿交流合作會，22日上午在長沙舉行，本屆湘台會主題是「把握新機遇融入新格局」，大陸國台辦主任宋濤致詞中強調，兩岸經濟合作健康發展，離不開和平穩定的大環境。2010年6月，兩岸在九二共識基礎上，簽署了海峽兩岸經濟框架協議ECFA，這是推動實現兩岸經濟關係正常化達成的制度性安排，為台灣企業與民眾帶來了實實在在的利益。當前民進黨當局勾連外部勢力，謀獨挑釁，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞的切身利益。

宋濤表示，兩岸的關係處於一個關鍵的時刻，面臨重要的抉擇，希望廣大的台灣同胞，堅定站在歷史正確的一邊，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創中華民族偉大復興的美好未來。

本屆湘台會吸引兩岸各界嘉賓近500人出席，其中來自台灣經貿團體近50家，中國國民黨副主席連勝文也到場參加。

湖南省委書記沈曉明致辭說，湖南與台灣「人緣相親、文緣相承、商緣相連」，湘台經貿合作自2005年以來，已成功舉辦15屆，成為兩岸交貿合作重要平台。近年來以湘台會為紐帶，兩地交流越來越頻繁，合作越來越密切，成果也越來越豐碩，台資台企已成為推動湖南經濟發展的重要力量，湖南也成為台資在大陸展開新頁的重要依託。

連勝文致詞表示，這是他人生第一次到湖南，同時湖南也是他多年來一直希望能拜訪的地方。中國大陸有一句非常響亮的標語，叫做「集中力量辦大事」，對兩岸而言，現在最重要的大事，就是把民生經濟搞好，同時也要全力復興民族的經濟與活力，並努力克服兩岸在經濟上所共同面對的各種挑戰。

他期待這次的湘台經貿交流合作會，可以做為兩岸一個新的契機，兩岸能和睦相處，互相幫助，真心合作，而最終也能夠共創繁榮。連勝文說，中國國民黨也將在九二共識以及反對台獨的基礎上，與大陸的朋友們合作，大家一起來維護海峽兩岸的和平穩定，共同成就兩岸互惠雙贏的遠大目標。