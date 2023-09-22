陸統計局副局長盛來運：中國經濟高品質發展大勢沒有變

大陸國家統計局副局長盛來運今天在大陸權威經濟官媒《經濟日報》上發表「中國經濟高品質發展大勢沒有變」的數千字長文表示，今年以來，部分經濟指標有所波動，居民消費價格低位運行，外部環境更趨複雜嚴峻，引發了一些社會輿論對中國經濟恢復和發展前景的擔憂，國外唱衰中國的種種論調沉渣泛起。但中國經濟持續恢復、總體回升向好的態勢沒有變，韌性強潛力大空間廣的基本面沒有變，高質量發展長期向好的大勢不可逆轉。

首先，他表示，大陸經濟「形」有波動、「勢」仍向好，穩定成長有支撐；他說，部分主要經濟指標成長率出現了一定波動，但這並不代表經濟成長失速。經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，出現短期波動在所難免。從潛在成長率、生產與需求動力支撐等多角度看，國民經濟維持恢復態勢，整體恢復向好有支撐。

從潛在成長率看，他說，中國經濟穩定成長有內在支撐。從中國的情況來看，在經濟發展起步擴張期，潛在成長率維持在較高水準；與已開發國家相比，中國當前科技創新和產業升級穩步推進，高儲蓄率支持資本持續積累，人口紅利向人才紅利加速轉換，這些都決定了潛在成長率仍能保持在較高水準。國內多家機構研究表明，現階段中國潛在成長率在5%—6%左右。今年上半年，中國經濟恢復的態勢比較明顯，國內生產毛額年增5.5%，高於疫情期間平均。

從生產供給看，他說，服務業恢復對經濟成長貢獻明顯。今年疫情防控轉段後，服務業恢復回升也最快，對經濟成長貢獻顯著增強。上半年，服務業成長帶動經濟成長3.6個百分點，較去年同期提升2.6個百分點，對經濟成長的貢獻率達66.1%。

從市場需求看，他表示，消費是經濟穩定成長的「壓艙石」。今年以來，受外需收縮、房地產下行等影響，出口和投資對經濟成長的拉動有所減弱，但經濟社會全面恢復常態化運行，消費持續復甦，對經濟成長的拉動動作用提升，有效彌補了出口和投資拉動降低的影響。上半年，最終消費支出拉動經濟成長4.2個百分點，較上年同期擴大3.4個百分點，下階段，隨著新發展格局加快構建，居民消費能力增強、消費意願提升，消費對經濟成長的拉動動作有望提高，國內消費「壓艙石」的角色將進一步凸顯。

從國際經驗來看，盛來運指出，中國經濟仍處於成長潛力持續釋放階段。分析中國經濟成長前景，既要「縱看」也要「橫看」，目前中國人均GDP為1.2萬美元（2015年不變價），正處於成長潛力持續釋放的階段，只要牢牢把握重要戰略機會期，集中精力辦好自己的事，有效應對風險挑戰，中國經濟有望保持穩定成長，持續成為推動全球經濟成長的主要力量。

他並斷言，中國不會陷入通貨緊縮。他表示，目前物價漲幅回落主要是結構性、階段性的，中國經濟恢復向好、貨幣供應合理充裕，與經濟學意義上的通貨緊縮有明顯差異。隨著經濟穩定恢復，需求帶動增強，以及拉低價格的短期因素影響消退，下階段物價可望逐步回升。

他提出支撐這一論據的理由，一是物價回落呈現明顯的結構性特徵，核心CPI基本上穩定。二是綜合市場供需、貨幣條件和通膨預期看，物價不會持續下行；第三是從經濟基本面和宏觀政策等來看，中國不會出現日本式長期通貨緊縮。第四是後期物價可望逐步企穩回升。

他說，不少人擔心中國可能重蹈日本長期通縮覆轍。深入對比之後發現，不論是發展階段還是政策應對，中國都與日本通貨緊縮時有明顯不同。從經濟基本面來看，20世紀90年代，日本人均GDP已達3萬美元（2015年不變價），穩居已開發國家行列，1992年—1995年日本經濟年均僅成長1.0%。經濟成長低迷、市場需求不足，是日本陷入通貨緊縮的根本原因。而中國目前仍是全球最大的開發中國家，人均GDP約1.2萬美元（2015年不變價），經濟成長潛力大，經濟成長明顯快於主要已開發經濟體。

他說，展望下階段，隨著市場需求擴大，前期影響物價下行的階段性因素消除，物價可望逐步上行。

至於失業率問題，他也表示，當前就業壓力主要是結構性的，整體就業情勢可望保持穩定。目前，中國就業結構性矛盾比較突出，高校畢業生等青年就業難和企業招聘難並存。但同時要看到，今年以來經濟持續恢復，帶動企業用工需求擴大，勞動力市場趨於活躍。下階段，儘管面臨壓力，但就業情勢維持穩定仍有較多有利條件。

對就業有利的因素，他表示，一是經濟規模擴大帶來就業增加。二是產業結構升級擴大就業容量。隨著中國經濟發展水準的提高，服務業佔GDP的比重穩定提升，成為國民經濟第一大產業。相較於工業，服務業具有勞力密集度高、就業容量大的特點。三是政策紅利釋放將助力就業空間拓展。

他表示，中國經濟發展從來不是一帆風順的，國際唱衰中國的論調一直不絕於耳，但中國經濟非但沒有崩潰，反而創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。我們有黨中央堅強領導，有中國特色社會主義制度的顯著優勢，有持續快速發展積累的雄厚物質技術基礎，有超大規模市場優勢和內需潛力，有龐大的人力資本和人才資源，用好這些優勢和條件，完全能夠推動經濟持續向好發展。