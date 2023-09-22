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隔19年訪陸 敘利亞總統將與習近平會談

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
時隔十九年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國大陸，將出席杭州亞運開幕式，並與大陸國家主席習近平舉行會談。（新華社）
時隔十九年，敘利亞總統阿塞德（右）再訪中國大陸，將出席杭州亞運開幕式，並與大陸國家主席習近平舉行會談。（新華社）

中國大陸外交部昨宣布，大陸國家主席習近平將於九月廿二至廿三日出席杭州第十九屆亞洲運動會開幕式，同時為赴陸出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。值得注意的是，開幕式外賓之一的敘利亞總統阿塞德，時隔十九年再度訪陸，將與習近平舉行雙邊峰會。

這也是阿塞德自敘利亞二○一一年爆發內戰以來，首次訪問大陸。

因疫情延賽一年的杭州亞運將於廿三日登場，大陸外交部發言人華春瑩宣布，將赴杭州參加開幕式的外國領導人包括柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統阿塞德、科威特王儲麥沙、尼泊爾總理達哈爾、東帝汶總理古斯茂、南韓總理韓悳洙、馬來西亞國會下議院議長阿布都。汶萊、卡達、約旦、泰國和吉爾吉斯則派代表出席。

央視報導，阿塞德昨已飛抵杭州蕭山國際機場，他上次訪問大陸是在二○○四年。阿塞德此行攜夫人並率領高級代表團訪陸，成員包括敘國外交部長、經濟和外貿部長、總統事務部長等。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，中敘有著深厚友誼，習近平將與阿塞德就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。相信阿塞德此訪將深化兩國的政治互信和各領域合作。

美國之音報導，北京一直支持阿塞德政權。大陸曾八次在聯合國就有關阿塞德政府的決議，行使否決權。另有數千名大陸武裝人員駐紮在敘利亞伊德利布省的武裝據點。而北京在今年三月斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復建交後，一直擴大其在中東的影響力，在敘利亞衝突中持續支持阿塞德。敘利亞也在去年加入「一帶一路」倡議。

敘利亞 外交部 習近平

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