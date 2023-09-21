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王毅籲：摒棄「雙重標準」 堅決反對反恐政治化工具化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中共中央外辦主任、大陸外交部長王毅。（取自上觀新聞）
圖為中共中央外辦主任、大陸外交部長王毅。（取自上觀新聞）

據中國大陸外交部網站21日消息指出，王毅在全球反恐論壇第十三次部長級會議上以書面致詞表示，打著人權、民主、宗教等旗號大肆抹黑別國正當反恐努力，不得人心，這些行徑嚴重毒化國際反恐合作氛圍，既害人又害己。要摒棄「雙重標準」，堅決反對反恐政治化、工具化。

王毅於文中提到，當今世界變亂交織，百年變局加速演進。雖然國際反恐成效有目共睹，但困難挑戰依然嚴峻。各類恐怖極端勢力借亂生事、跨境勾連，恐怖網絡蔓延擴展。面對恐怖主義這一頑瘴痼疾，找到更為有效治本之策，破解當前國際反恐困境，是各國面臨的共同課題。

王毅指出，中方倡導堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，強調統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，主張走出一條「對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和」的新型安全之路。中方呼籲國際秉持倡議的理念原則推動反恐合作，共同為國際反恐事業做出新的貢獻。

對此，王毅說到，中方主張堅持以共同、全面、合作、永續的安全觀為理念指引，以及堅持以聯合國憲章宗旨和原則為根本遵循，各國要維護和實踐真正的多邊主義，實際維護並加強聯合國在國際反恐鬥爭中的中心協調作用，全面落實聯大和安理會反恐決議及《聯合國全球反恐戰略》。

王毅提到，中方認為，堅持重視各國反恐正當合理關切為重要原則。只重視對自己構成危害的恐怖組織，對危害其他國家的恐怖組織視而不見，甚至以此服務自身地緣利益不是真打恐。「打著人權、民主、宗教等旗號大肆抹黑別國正當反恐努力更不得人心。」這些行徑都嚴重毒化國際反恐合作氛圍，既害人又害己。因此，「要摒棄『雙重標準』，堅決反對反恐政治化、工具化」。

此外，王毅還表示，中方堅持以提升反恐能力為重點方向。面對反恐領域新威脅新挑戰，各國要深入研究並積極應對新興科技對國際反恐鬥爭的影響，深化政策對話與務實合作。應推動全球反恐資源進一步朝向發展中國家傾斜，協助非洲國家反恐能力建設。

另，王毅稱，全球反恐論壇作為國際反恐合作的重要機制之一，論壇成員均是國際反恐合作的重要夥伴，應相向而行，努力尋求合作最大公約數。充分發揮論壇靈活、專業的特點，從各國反恐需求出發，及時為各國提供務實管用的能力建構公共產品。

反恐 王毅 聯合國

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