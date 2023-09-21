港金管局：美升息周期是否結束仍有待確定

美國聯準會聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會經過為期兩日的會議後，在美國當地時間20日宣布，維持聯邦基準利率目標區間於5.25-5.5%。對此，香港金管局表示，香港的金融及貨幣市場運作持續保持暢順。而美國升息週期是否結束，仍有待確定高息環境應維持一段時間

據香港金管局官網21日新聞稿指出，此次議息決定大致符合市場預期，美國聯準會強調往後的議息決定將繼續取決於最新經濟數據及過去一年多持續升息對經濟活動的影響；故美國升息週期是否完結仍有待確定，而高息環境應會維持一段時間。

新聞稿還提到，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。民眾在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險，香港金管局亦會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

財聯社報導分析，事實上，不論美國聯準會升息或降息，都將對香港金融市場造成一定的影響。因為現階段香港採取的是聯席匯率制度。而該制度是由香港金管局及香港證券及期貨事務監察委員會共同制定及管理香港的匯率政策。

報導指出，香港聯席匯率制度的主要目標是維護香港金融市場的穩定，防止匯率波動對經濟造成不利影響。而為實現此目標，香港金管局和香港證券及期貨事務監察委員會定期舉行會議，討論貨幣政策、外匯市場狀況和其他與匯率相關的問題。

此外，值得注意的是，長期以來，香港金融市場上的許多投資者和企業都與美國有密切聯繫，因此美國聯準會的政策及動向接會對香港有所影響。

此前，美國聯準會公布9月議息決議，結果如市場先前預期，聯準會未調整政策利率，繼續維持在5.25%-5.50%的位置。不過，聯準會仍保留了升息的可能性，持「觀望」態度，美國聯準會主席鮑爾也在會後記者會中強調此一觀點。