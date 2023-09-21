陸促駐港外館 交在地員工個資

大陸外交部駐港公署昨日證實早前媒體報導，確有要求外國駐港領事機構申報本地雇員資料，並稱這符合「維也納領事關係公約」和國際慣常做法，「請駐港領事機構支持配合」。

據報導，大陸外交部駐港公署十八日發函要求各國駐香港領事館，在一個月內提供當地員工的個人資料，包括姓名、職位、聘用日期、住址、身分證等。儘管該署發言人稱，這符合國際慣常做法，但外媒指出，這是香港首次實施此類政策，凸顯北京自港版國安法實施以來，不斷加強對香港的控制。

據ＢＢＣ中文報導，此要求適用於所有與領事館訂立僱傭合約的人員，包括香港永久居民和非永久居民。南華早報稱，該信函還表示，個資可能傳到其他部門和相關當局，「以行使其管理當地聘用人員的職能」。此外，領事館還必須在十五天內，通報其員工的任何離開和抵達情況。