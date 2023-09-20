港首度失落「全球自由經濟體」 港府強烈反彈

香港特派員李春/香港報導

香港首度在「全球自由經濟體」評選中痛失首席，評選報告說香港經濟和其他自由度下降早就敲響了警鐘，香港評分跌幅超全球平均 ，預料在北京干預下香港還會繼續下滑。港府強烈反彈，指評選完全虛構不符事實，結論公正性成疑。

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公布《世界經濟自由度2023年度報告》，在165個經濟體中，香港首次失落第一，被新加坡取代，跌至第二。香港今年整體評分是8.55分，較去年跌0.04分，在五個評估大項中，於「國際貿易自由」繼續排首位，「監管」排第三位。「政府規模」排二十一位差過去年，但評分上升；「法律制度和產權」依然排二十一位，「穩健貨幣」則名列十二位，比去年升一位。

評選報告說，香港評分跌幅超全球平均數，料北京干預下繼續下滑。中國政府推出重大准入壁壘、外勞就業限制，及增加營商成本，導致香港的「監管」評分下跌0.25分。而因應軍事干預法治的程度上升，加上對香港司法獨立和法院公正性的信心正被侵蝕，導致「法律制度和產權」下跌0.2分。

報告指出，往年已提及香港經濟和其他自由度下降敲響了警鐘，尤其是二零二一年實施的港區國安法。而香港的評分在兩年內已下降0.4分，跌幅遠超全球平均跌幅，可見很大程度與北京對香港實施新的嚴厲政策有關，並非純屬防疫措施所致。

菲沙研究所的研究團隊分析說，北京打壓異見人士，以及加強控制私人市場，無可避免削弱經濟自由度，預計將波及香港的評分在未來幾年進一步下跌。

香港政府發言人強烈反彈說，港府一直致力提高市場效率及配套、對企業的規管適度，以發揮自由市場的優勢，維持高效、自由開放、公平的營商環境。香港是全球最開放和便利營商的地方之一，滙聚來自中國大陸和海外近九千家公司，證明香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等，令香港成為全球唯一融合國際優勢與中國優勢的經濟體。

港府發言人認為，菲沙研究所指稱有關中國大陸在港施加了新的重大進入壁壘、限制聘用外地勞動力，以及增加營商成本，並不符事實。港府對這沒事實根據的說法，完全不認同，並表示失望。報告中「內地軍事干預香港法治」的論點，屬完全虛構及違反事實。

就報告說的「對司法獨立和香港法院公正性的信心削弱」方面，港府發言人稱香港的司法制度一直深得國際社會推崇。報告對香港國安法相關執法行動的評論，實屬偏頗，令其結論的公正性成疑。