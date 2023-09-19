前景堪憂？ 陸外交部：中方一如既往 歡迎外企在華投資

上海美國商會近日公布最新調查顯示，地緣政治緊張和中國經濟放緩正加劇在陸經營的美國企業悲觀情緒。對此，大陸外交部重申，中國經濟韌性強、潛力大，中方將一如既往地歡迎外國企業在華投資經營。

大陸外交部於19日下午舉行例行記者會。就記者問及關於上海美國商會有關中國商業前景調查的問題，發言人毛寧回應，此項具體問題建議向中方的主管部門了解，可以告訴你的是中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。

毛寧表示，近期中國也推出了加大吸引外商投資力度等一系列針對性強的措施，也得到國內外投資者的廣泛歡迎。中國將一如既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。

於此之前，上海美國商會於19日上午公布最新調查指出，今年6月訪問325家美企後的調查報告顯示，只有52%受訪企業表示，對未來5年中國業務前景至少略感樂觀，相較去年下跌3％，為1999年商會對會員展開調查以來，樂觀水準最低的一次。而在2021年，這一比例還有高達78%。

許多企業關注的主要仍是地緣政治問題。報導提到，「對地緣政治、中美關係和中國經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力」。與2019年美中貿易戰期間的情況相比，有更多公司在此次調查中稱，「前景有點悲觀」或「更糟」。

此外，受訪者對中國監管環境透明度的擔憂也在持續升高。報告中，有三分之一受訪者認為，在過去一年中，針對外國企業的政策法規有所惡化。另，有60%在陸美企將中美緊張局勢列為首要商業挑戰，與中國經濟放緩是最大挑戰的受訪企業比例相當。