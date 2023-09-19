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武漢台灣周開幕 潘賢掌：「及時總結推廣」對台新文件

聯合報／ 特派記者廖士鋒／武漢即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌19日在武漢台灣周開幕式上表示，官方將會「及時總結推廣」《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦副主任潘賢掌19日在武漢台灣周開幕式上表示，官方將會「及時總結推廣」《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。（記者廖士鋒／攝影）

睽違4年恢復舉辦的大陸湖北省武漢台灣周，18日在武漢東湖賓館重新登場，現場除了湖北省委書記王蒙徽、湖北省長王忠林外，還包含國民黨副主席連勝文、大陸國台辦副主任潘賢掌、苗栗縣長鍾東錦等人出席。潘賢掌在致詞時再次提到中共對台最新文件，強調將全面落實《意見》，「及時總結推廣」。

潘賢掌在致詞時指出，最近中共針對福建省兩岸融合發展示範區的對台文件「讓兩岸同胞備感振奮，充滿期待」，他強調這是「中共中央、國務院第一份專門為深化兩岸融合發展出台的文件」，官方將深入貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，全面落實《意見》，「及時總結推廣」。

潘賢掌還說，當前兩岸關係面臨著「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩條道路、兩種前景的選擇，「我們必須對兩岸關係和平發展的大局負責，必須對兩岸同胞的根本利益和台海和平穩定負責」。他呼籲廣大台胞、台商、台青「共同反對台獨的分裂途徑，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展」。

連勝文則指出，歷史上國民黨與湖北、武漢有非常深厚關係，武昌區是國父孫中山先生領導武昌起義所在地，後來八年抗戰的武漢保衛戰，為中國抗戰爭取非常多時間與空間，且在抗戰期間，張自忠將軍就是在湖北壯烈犧牲。

他認為，新冠疫情結束後，兩岸以及全世界都面臨另一波來自經濟上挑戰，台灣進出口貿易數字持續下降，民間投資、外來投資數據也並不樂觀、青年就業並不理想，「這凸顯兩岸經濟唇齒相依，大陸經濟好，台灣經濟也會好」。

連勝文指出，國民黨會基於九二共識、反對台獨的基礎，全力與大陸朋友合作「努力維護兩岸和平與穩定，同時積極促成兩岸和平雙贏互惠這個遠大目標」。

苗栗縣長鍾東錦是唯一出席武漢台灣周的縣市首長。他在致詞時提到，苗栗縣連續多年組團到台灣周共襄盛舉，苗栗縣是台灣客家大縣，兩岸客家鄉親血脈相連，語言文化風俗習慣都完全一樣。他強調，台灣所使用的語言，不論是普通話、閩南話、客家話「都是中國話」。期盼兩岸在九二共識和平架構下，持續展開一系列兩岸交流合作，以務實態度做好城市交流工作。

武漢 連勝文 國民黨 鍾東錦

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