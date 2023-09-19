共諜案發酵 英國有意從台灣引進華語教師取代陸師

在前英國國會研究員凱希涉嫌共諜案爆發後，英國《周日郵報》（The Mail on Sunday）報導，為避免共諜滲透及中共的宣傳教育，英國政府有意改從台灣招募華語老師，並建議關閉英國境內的「孔子學院」。

報導指出，英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）及安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）已在內閣中帶頭，尋求關閉「孔子學院」的計畫。他們表示，中共觸手在課堂上可伸及的程度令人感到不安。

對此，報導稱，英國教育大臣基根（Gillian Keegan）已同意上述計畫，未來英國課堂上的華語教師將由台師全面替代。

消息人士稱，英國必須認真對待中共的威脅，「這是系統性、廣泛且持續性地滲透」。他補充，「台灣是我們的盟友，我們必須盡一切所能以任何方式支持他們」，相信台灣的老師能在英國的學校和大學有良好表現，「我們不要中國情報單位特務在我國，而且我們絕對不要他們在我們的教育體系內工作」。

據了解，「孔子學院」名義上是北京當局在海外設立的文化教育機構，旨在推廣中文和中國文化。但近年來，各國針對孔子學院的質疑與批判聲音越來越多，認為孔子學院其實是中共的宣傳與滲透工具。加上近期英國國會傳出有研究員涉嫌擔任共諜被捕後，英國政府對北京的滲透行徑更加警惕與擔憂。

報導指出，過去英國政府在華語教學方面的支出，幾乎都是撥給設在英國各大學的30所孔子學院及其分支，以及近150間學校的孔子學院課程。

針對共碟案，中國駐英國大使館發言人於當地時間15日曾回應稱，英方炒作所謂的「中國間諜」案完全是無中生有、自導自演。中方已向英方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

陸使館發言人指出，英國某些政客已陷入一種令人驚訝的「反華妄想症」，中方絕不接受英方針對中國的無端指責和惡意誣衊。如果英方還想和中國合作，就必須立即制止這場連英國大眾都深惡痛絕的「政治醜劇」。