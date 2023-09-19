快訊

泰國都免簽了 但陸申請歐美簽證預約仍「一號難求」

上午7時47分台南規模3.6地震 最大震度2級

手滑注意！iPhone 15系列「摔破螢幕」花多少錢修復？蘋果官方曝光新價格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國都免簽了 但陸申請歐美簽證預約仍「一號難求」

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
隨著十一長假臨近，不少大陸家長計劃帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上午9時就大排長龍。記者林宸誼／攝影
隨著十一長假臨近，不少大陸家長計劃帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上午9時就大排長龍。記者林宸誼／攝影

隨著十一長假臨近，不少大陸家長計劃帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上午9時就大排長龍，且簽證並不是想辦就能辦下來，甚至難以預約。

不過也有簽證友好國家，例如泰國預計在今年10月1日開始對大陸遊客免簽

位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍，隊伍長度還延伸到下一個街口，因為上海絕大部分歐洲國家的簽證都在這裡辦理。

上海民眾張先生計畫原本計畫9月初到德國出差，從7月開始預約，8月也到VFS全球簽證申請中心現場排隊，甚至還委託了合作多年的簽證代辦公司，但至今仍沒有拿到號碼，最後錯過出差的機會。

張先生感歎的說：「完全沒有想到這次的簽證申請如此困難，根據平常的經驗，提前一個月進行簽證申請就能很順利地拿到，更不用說是商務簽。」

包括西班牙、義大利、德國、瑞典在部分領區處於無號或大使館關閉狀態，上海領事館的美國面簽則已經排到2024年1月。

各國簽證官的人手有限是主要原因。德國駐華使領館官網解釋：「受疫情影響，各德國駐華使領館簽證處工作人員的數量自2020年起明顯減少。可預約量由當前人員配置決定。很遺憾，在短期內無法提高使領館和VFS Global的預約量，以滿足快速增長的簽證需求。」

財經網報導，大陸民航業內人士李瀚明指出，歐美簽證的審批除了查看硬性條件外，往往還需要由使領館對申請人進行面試，手續相對複雜，一般也不能代辦。且短期內湧入了海量的簽證申請，但一時還無法增加多位簽證官來大陸發放、批准簽證，人手短缺明顯。

美國簽證可分為移民簽證與非移民簽證兩大類，非移民簽證涉及遊客、商務人士、學生或探親等，是最常申請的美簽類型。

大陸各大城市的美簽已經普遍排到了10月或11月，簽證仲介機構君安簽證提供的數據顯示，截至8月9日，上海領事館的美國面簽已經排到2024年1月。

儘管這些年美國一直擴編人手，使美國在廣州的簽證處理能力從2013年的44萬張提升到了2015年的93萬張，比印度全國的處理能力還強。

但由於疫情，全球旅遊業的客流量嚴重下滑。2020年，美國和申根區簽證的簽發量不足2019年的一半，2021年不足2019年的三分之一。這也導致各個領館的簽證辦理機構不斷裁員，以至於如今人手捉襟見肘，簽證預約「一號難求」。

德國駐華使領館官網解釋：「受疫情影響，各德國駐華使領館簽證處工作人員的數量自2020年起明顯減少。可預約量由當前人員配置決定。」（圖／截自德國駐華使館官網）
德國駐華使領館官網解釋：「受疫情影響，各德國駐華使領館簽證處工作人員的數量自2020年起明顯減少。可預約量由當前人員配置決定。」（圖／截自德國駐華使館官網）
位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍，隊伍長度還延伸到下一個街口。記者林宸誼／攝影
位於上海四川中路的VFS全球簽證申請中心，不到上午9時就大排長龍，隊伍長度還延伸到下一個街口。記者林宸誼／攝影

簽證 美國 上海 免簽 泰國

延伸閱讀

黃揚明爆郭台銘曾想聯繫泰國找蛋源 有人薦「養雞大王」

疑每年奪2萬人命！泰國菜式Koi Pla或暗藏致癌寄生蟲 醫生發警告

泰國大麻合法化亂象叢生！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途

完全拒絕中華民國護照的喬治亞 宣布給大陸公民免簽

相關新聞

韓正見布林肯談中美關係 籲「進一步共同拿出誠意」

據美國之音報導，美國國務卿布林肯當地時間18日在出席聯合國大會期間會晤了大陸國家副主席韓正。韓正告訴布林肯，中美關係面臨...

王毅見俄外長 籲中俄共建更加公正的世界秩序

當地時間9月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅說，「我...

中斷逾3年半 武漢直飛桃園復航

中斷近三年八個月後，湖北武漢與台灣桃園的直飛航線終於重啟。昨天上午先由武漢飛往台灣，旋即再由台灣飛武漢，搭載約兩百名乘客...

泰國都免簽了 但陸申請歐美簽證預約仍「一號難求」

隨著十一長假臨近，不少大陸家長計劃帶孩子出國旅行，但取得簽證卻成為最大難題。上海的境外辦證中心從暑假至今，天天上演不到上...

網紅李佳琦1句話2天掉粉130萬 還扯掉陸經濟遮羞布

李佳琦毫無疑問是大陸網路直播帶貨的一哥，他曾創下多項迄今仍難以超越的紀錄，例如：30秒內給最多人塗口紅的世界紀錄、5分鐘賣出1.5萬支口红、一年為淘寶貢獻1.5億美元銷售額、粉絲數一度逼近5,000萬等等。但日前，李佳琦在直播間推銷自己一手捧紅的大陸國產品牌「花西子」的眉筆時，卻因為一句話讓他兩天內掉粉130多萬。

王毅會蘇利文 台灣議題談最久

九月十六至十七日，中共中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文在馬爾他舉行新一輪戰略溝通。大陸官媒昨晚引述參與此次會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦