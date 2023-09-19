王毅轉赴俄 打點「習普會」

中共中央外辦主任王毅在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤後，隨即轉赴俄羅斯訪問四天，王毅此行除了與俄方舉行中俄第十八輪戰略安全磋商，最重要任務就是和莫斯科就俄羅斯總統普亭十月訪問北京，並與大陸國家主席習近平舉行「習普會」，預作準備。

大陸外交部昨宣布，應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫邀請，王毅將於九月十八至廿一日赴俄羅斯舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

今年是北京提出「一帶一路」倡議十周年，中共當局極為重視，十月將在北京舉行一帶一路高峰論壇，普亭預計親自出席，並將藉此機會與習近平舉行「習普會」。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯外交部發言人札哈羅娃指出，俄羅斯外長拉夫羅夫預定在莫斯科與王毅舉行會談，計畫討論廣泛的雙邊合作問題，包括「最高級別」和「高級別」接觸，以及「烏克蘭危機」等議題。

路透報導，預料中俄兩國將藉王毅這次訪問加深政治互信，並為普亭十月間可能的訪中之行做好準備。

就中俄關係，大陸外交部發言人毛寧昨指出，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，同為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家，兩國一直就共同關心的重大戰略性、全局性問題保持密切溝通。

針對王毅赴俄，毛寧稱，王毅赴俄是中俄戰略安全磋商機制框架內的例行活動，旨在落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係發展，並就涉及兩國戰略安全利益的重要議題進行深入溝通。

普亭本月稍早表示，他預計會與習近平會面，但沒有說確切時間。國際刑事法院今年三月以涉嫌戰爭罪為由，對普亭發出逮捕令，普亭自此沒再出國。

俄國塔斯社引述克宮報導，俄烏戰爭將是王毅和拉夫羅夫的重要話題，「他們也會討論北約在亞太地區擴張部隊和基礎設施」，及強化中俄在聯合國等國際組織合作。

王毅訪俄幾天前，普亭歡迎北韓領導人金正恩來訪，美國稱雙方在討論北韓銷售武器給俄國。分析家認為，有鑑於中方和北韓與俄國關係密切，北韓和俄國任何相互支持，都是在北京知情甚至默許的狀況下發生。