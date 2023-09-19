王毅會蘇利文 台灣議題談最久

九月十六至十七日，中共中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文在馬爾他舉行新一輪戰略溝通。大陸官媒昨晚引述參與此次會晤的大陸外交部官員透露，王毅和蘇利文會晤超過十二小時，其中談論「台灣問題」花的時間最長。王毅並向蘇利文指出，中方反對以「去風險」為名，行「脫鉤斷鏈」之實。

王毅和蘇利文才結束長時間磋商，美國務卿布林肯又將於紐約時間十八日下午（台北時間十九日凌晨），與出席聯合國大會一般性辯論的大陸國家副主席韓正會面。顯示儘管美中關係緊繃，雙方高層仍持續密集溝通。

就王毅和蘇利文會談，路透引述華府官員說法，雙方曾談及兩國領導人有可能會晤（拜習會）等議題。並稱，美國看到了中國可能允許兩國軍隊展開溝通的「有限」跡象。蘇利文也對中方對俄羅斯的援助，以及北京最近在台灣海峽的行動表示擔憂。

大陸官方環球時報昨晚曝光更多會談的細節，報導引述大陸外交部官員透露，雙方就中美關係、台灣、亞太局勢、烏克蘭危機等重要議題進行多輪討論，超過十二個小時。並形容會晤是坦誠、實質性和建設性的。

報導稱，雙方花時間最長的是「台灣問題」。王毅闡述中方嚴正立場，指出台灣問題最本質和最根本的現狀是「兩岸同屬一個中國」。當前台海局勢緊張的根子（根源）在於民進黨「台獨」活動愈演愈烈，一些域外勢力的支持更加明目張膽。台灣問題和平解決的正確方向是堅決反對「台獨」，支持中國和平統一。

雙方同意中美將在近期舉行亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。還探討了在人工智慧領域開展對話，進一步支持和便利人員往來等問題。雙方並同意繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。

就中美關係，王毅稱，中方始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對以「去風險」為名行「脫鉤斷鏈」之實。王毅就美方科技打壓及單邊無理制裁中方企業、機構和個人，表達了嚴重關切，要求美方立即停止。

在烏克蘭問題上，王毅強調中國不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機謀利。

但在報導中，這名大陸外交部官員並沒有提到蘇利文在會晤中的說法，只表示「雙方介紹了各自內外政策」。

王毅十七日也會見馬爾他總統維拉，感謝馬爾他為中美戰略溝通提供便利，表示此次雙方圍繞如何穩定中美關係，有效管控分歧，探索互利合作，為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等，進行了長時間溝通。