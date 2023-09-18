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103架共機擾台創新高 陸外交部回應了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（陸外交部官網）

國防部表示，17日上午6時至18日上午6時偵獲共機103架次，為近期新高，當中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次。中國大陸外交部發言人毛寧今天在例行記者會上作出回應。

綜合外電和大陸澎湃新聞報導，大陸外交部今天下午舉行例行記者會。法新社記者提問，直至18日早上6時為止，台灣當局發現有103架解放軍飛機持續在台海周邊活動，其中有幾十架越過了「海峽中線」，中方能否對這些軍事活動作出進一步說明。

據報導，毛寧回應時宣稱，這不是一個外交問題，具體情況請向中方的主管部門了解。「我要告訴你的是，台灣是中國領土的一部分，不存在所謂『海峽中線』。」

我國防部指出，自17日上午6時起至18日上午6時止，偵獲共機103架次（其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次）、共艦9艘次，其中共機出海103架次為近期新高，籲北京即刻停止破壞性單邊行為。

國防部 毛寧 外交部

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