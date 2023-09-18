美國務院：布林肯與韓正將在紐約會面

美國國務院公布，美國國務卿布林肯將於當地時間18日下午於紐約，與出席聯合國大會的大陸國家副主席韓正會面。

韓正今日起至周六赴美國紐約出席第78屆聯合國大會一般性辯論。

大陸外長王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文周末剛在馬爾他舉行多輪會談。外電引述華府官員說法指出，雙方曾談及兩國領導人有可能會晤等雙邊議題。

美國拜登政府一名高級官員稱，在中美兩國高級官員周末在馬爾他會談期間，美國看到了中國可能允許兩國軍隊展開溝通的「有限」跡象。

據路透周一報導，該名官員說，蘇利文與王毅會談時也對中國對俄羅斯的援助，以及北京最近在台灣海峽的行動表示擔憂。

據白宮17日晚間發布的新聞稿，雙方討論了中美關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄烏戰爭以及兩岸問題等。