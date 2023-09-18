遭美制裁 陸決策式AI公司「第四範式」香港IPO

中國大陸決策式人工智能（AI）公司第四範式已正式啟動招股，預計將於9月28日在香港聯交所掛牌上市。

據該公司18日公告，成立於北京的第四範式9月18至21日招股，預計定價日為9月21日；發行價為每股港幣55.60至61.16元，每手買賣單位100股，預計9月28日於香港主板掛牌上市。

另據北京海淀區政府本月公告，第四範式上市後，將成為自2021年12月30日上市的商湯科技後，近兩年來第一家登陸港交所的人工智能獨角獸企業。

招股書顯示，第四範式成立於2014年9月，是一家人工智能軟體公司，專注提供以平台為中心的人工智能軟體，使企業能開發其自有的決策類人工智能應用，讓企業實現快速規模化轉型落地、發掘數據隱含規律並全面提升決策能力。

招股書顯示，第四範式收入波動較大，目前仍處於虧損階段。2020年、2021年和2022年及2023年第1季，公司營收分別為人民幣9.42億元、20.18億元、30.83億元和6.44億元，相應的淨虧損分別為7.50億元、18.02億元、16.53億元和3.04億元元。

據投融資領域的諮詢公司灼識諮詢報告，以2022年收入計，第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一，市場份額約22.6%。

路透報導，第四範式今年被列入美國「實體清單」，代表美國供應商被禁止向其運送美國技術，除非他們能從美國商務部獲得許可。

在此次上市前，第四範式曾於2021年8月13日、2022年2月23日、2022年9月5日遞交上市申請，但前三次均告失敗。

第四範式今年4月24日再次遞表，並於9月通過港交所IPO聆訊。