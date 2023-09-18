快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

遭美制裁 陸決策式AI公司「第四範式」香港IPO

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第四範式將於香港上市。（鳳凰財經網）
第四範式將於香港上市。（鳳凰財經網）

中國大陸決策式人工智能（AI）公司第四範式已正式啟動招股，預計將於9月28日在香港聯交所掛牌上市。

據該公司18日公告，成立於北京的第四範式9月18至21日招股，預計定價日為9月21日；發行價為每股港幣55.60至61.16元，每手買賣單位100股，預計9月28日於香港主板掛牌上市。

另據北京海淀區政府本月公告，第四範式上市後，將成為自2021年12月30日上市的商湯科技後，近兩年來第一家登陸港交所的人工智能獨角獸企業。

招股書顯示，第四範式成立於2014年9月，是一家人工智能軟體公司，專注提供以平台為中心的人工智能軟體，使企業能開發其自有的決策類人工智能應用，讓企業實現快速規模化轉型落地、發掘數據隱含規律並全面提升決策能力。

招股書顯示，第四範式收入波動較大，目前仍處於虧損階段。2020年、2021年和2022年及2023年第1季，公司營收分別為人民幣9.42億元、20.18億元、30.83億元和6.44億元，相應的淨虧損分別為7.50億元、18.02億元、16.53億元和3.04億元元。

據投融資領域的諮詢公司灼識諮詢報告，以2022年收入計，第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一，市場份額約22.6%。

路透報導，第四範式今年被列入美國「實體清單」，代表美國供應商被禁止向其運送美國技術，除非他們能從美國商務部獲得許可。

在此次上市前，第四範式曾於2021年8月13日、2022年2月23日、2022年9月5日遞交上市申請，但前三次均告失敗。

第四範式今年4月24日再次遞表，並於9月通過港交所IPO聆訊。

延伸閱讀

香港人都認證！「台灣版怪獸大廈」好拍又好吃 內行人「一看就知道」：非常有味道

大陸客愛「窮遊」 香港平價賓館黃金周爆滿

8月北上人次多南下近倍…深圳搶客 學者促港府提解方

大牙北檢應訊壓力大 曝已到香港報案喊話黑人：配合調查！

相關新聞

瀋陽紀念「918」鳴鐘14響 寓意對日抗戰14年

今年是「九一八事變」92周年。據人民日報報導，上午9時18分，「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」在遼寧省瀋陽市九一八歷史博物館殘...

美國務院：布林肯與韓正將在紐約會面

美國國務院公布，美國國務卿布林肯將於當地時間18日下午於紐約，與出席聯合國大會的大陸國家副主席韓正會面。

遭美制裁 陸決策式AI公司「第四範式」香港IPO

中國大陸決策式人工智能（AI）公司第四範式已正式啟動招股，預計將於9月28日在香港聯交所掛牌上市。

與蘇利文會晤後 王毅今赴俄出席中俄戰略安全磋商

中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤後，大陸外交部18日發布新聞稿稱，應俄羅...

陸人「港漂」慘到賠錢上班 過來人勸：不是土豪家庭別來

2019年香港爆發反送中運動後，北京當局隨即2020年6月30日強行制定港版國安法，導致香港出現大規模的移民潮。BBC中文網日前報導，過去三年，經機場的香港居民淨離港數字高達53萬人。而這段期間，香港中小學生淨減少人數也增加逾10倍。

李尚福傳貪腐 習近平用人遭質疑

中共國防部長李尚福已神隱超過兩周，路透等外媒報導李尚福因軍備採購案遭調查。中共中央軍委機關報「解放軍報」昨刊文強調，要推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦