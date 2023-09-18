快訊

升級iOS 17請三思！ 5款iPhone電池續航力實測結果太驚訝

時勢造天才：頗析達文西最神秘的人像手稿

「爆政府的料」被盯上？ 藍委：審計部被監察院長陳菊施壓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與蘇利文會晤後 王毅今赴俄出席中俄戰略安全磋商

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自大陸外交部網站）
中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自大陸外交部網站）

中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤後，大陸外交部18日發布新聞稿稱，應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫邀請，王毅將於9月18日至21日赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃13日在記者會上表示，王毅將於9月18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。

札哈羅娃說，拉夫羅夫18日將在莫斯科與王毅舉行會談，計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高級別和高級別接觸。兩國外長還將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。

根據大陸外交部新聞稿，王毅在馬爾他與蘇利文舉行的多輪會晤中，「雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持台獨的承諾。中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

大陸外交部新聞稿稱，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方還探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

此外，馬爾他總統維拉17日也會見了王毅。王毅表示，中方讚賞馬方恪守一個中國原則，客觀友善看待中國發展，理解支持中方正當主張。願同馬方一道，繼續堅定相互支持，深化互利合作，攜手開啟中馬關係更加美好的下一個 50年。

王毅並感謝馬爾他為中美戰略溝通提供便利，表示此次雙方圍繞如何穩定中美關係，有效管控分歧，探索互利合作，為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等進行了長時間溝通，會晤是全面、深入和有益的。

王毅還表示，中方支持馬方擔任聯合國安理會非常任理事國，歡迎馬方繼續為國際和地區熱點問題發揮獨特作用。

馬爾他位於義大利西西里島南端，為地中海內的微型島國，由五個島嶼組成，南部隔地中海與非洲大陸相望，國土面積316平方公里，人口僅約51萬人。

延伸閱讀

拜習會暖身？ 王毅突與蘇利文會談

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

WSJ：王毅將缺席聯大領袖會議 習近平11月訪美添變數

王毅見委副總統：發展中國家群體性崛起是歷史必然趨勢

相關新聞

李尚福傳貪腐 習近平用人遭質疑

中共國防部長李尚福已神隱超過兩周，路透等外媒報導李尚福因軍備採購案遭調查。中共中央軍委機關報「解放軍報」昨刊文強調，要推...

與蘇利文會晤後 王毅今赴俄出席中俄戰略安全磋商

中共中央外辦主任王毅16、17日在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤後，大陸外交部18日發布新聞稿稱，應俄羅...

「中國經濟崩潰論」甚囂塵上 新華社發表系列評論反擊

面對當前國際社會普遍看淡中國經濟未來表現，新華社發表系列文章反擊當前「中國經濟崩潰論」。17日首篇文章指出，這輪唱衰配合...

陸人「港漂」慘到賠錢上班 過來人勸：不是土豪家庭別來

2019年香港爆發反送中運動後，北京當局隨即2020年6月30日強行制定港版國安法，導致香港出現大規模的移民潮。BBC中文網日前報導，過去三年，經機場的香港居民淨離港數字高達53萬人。而這段期間，香港中小學生淨減少人數也增加逾10倍。

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

中國大陸外交部今天晚間發布，當地時間九月十六至十七日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅在馬爾他與美國白宮國家安全顧問蘇利文...

為「轉移民眾對政府不滿」向台開戰？美學者：陸不會因國內動盪對外動武

中國經濟陷入衰退，外界關注中國是否會為轉移民眾對政府不滿而向台灣發動戰爭。美國知名學者傅泰林表示，從歷史來看，中國不會因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦