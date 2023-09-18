李尚福傳貪腐 習近平用人遭質疑

中共國防部長李尚福已神隱超過兩周，路透等外媒報導李尚福因軍備採購案遭調查。中共中央軍委機關報「解放軍報」昨刊文強調，要推動幹部「能上能下」常態化，並批評當前領導幹部「亂作為」，急功近利、好大喜功，搞形象工程、政績工程，不按規律辦事，造成工作失誤。該文引發外界對李尚福下落諸多聯想。

旅美的大陸時事評論員鄧聿文昨在美國之音發表的文章稱，李尚福的問題嚴重，正在配合調查，同時正處於隔離審查的還有李的前任、三月才離任的前防長魏鳳和。兩人均涉及中共火箭軍高層貪腐案。

鄧聿文表示，前有外長秦剛過不了男女關，傳出婚外情；後有防長李尚福過不了金錢關，傳出腐敗。二人還都是國務委員，屬於「副國級」領導人，說明大陸國家主席習近平的用人大有問題，起碼對高級幹部的審查工作沒做好。

中共海軍司令部前中校參謀姚誠接受美國之音採訪時也表示，李尚福在接受貪腐調查，應是「板上釘釘」（指確定之事），而李的案情起源自火箭軍先前的洩密和貪腐案調查。

華盛頓郵報日前援引匿名美國官員透露，李尚福因「腐敗」接受調查，可能被免職。路透則披露，這次調查與中共軍備採購有關。華爾街日報也引述消息，李尚福上周被帶走問話。

李尚福今年三月出任中共國防部長，最近一次公開露面是八月廿九日在第三屆中非和平安全論壇上致詞。

中共解放軍報昨在二版發表評論稱，當前領導幹部亂作為的現象還一定程度存在，有的急功近利、好大喜功；有的拍腦袋做決定（全憑主觀決策），搞形象工程、政績工程；有的蠻幹亂幹、不按規律辦事，造成工作失誤。

文章強調，要推動幹部「能上能下」常態化，解決好不作為問題。當前共軍個別幹部存在不擔當、不作為的問題。有的工作不在狀態，當一天和尚撞一天鐘。對這些心態佛系、狀態躺平、工作擺爛的幹部，絕不能放任不管。推進領導幹部能上能下，是糾治不作為的有效手段。