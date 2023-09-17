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中聯辦主任 首檢閱港警

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

大陸駐香港中聯辦主任昨天首度檢閱香港警察，他在致詞時直指香港仍有外國勢力，企圖破壞香港發展穩定，香港仍有反中亂港分子，妄圖捲土重來。

香港警察學院結業會操昨天早上在黃竹坑香港警察學院舉行，大陸駐港中聯辦主任鄭雁雄擔任檢閱官，檢閱畢業的見習督察和學警。這被認為是首次由中聯辦主任擔任檢閱官檢閱香港警察。

中聯辦主任鄭雁雄在結業會操上致詞說，他自己在過去數年有幸親身見證香港警隊面對黑暴、疫情、制裁等始終無畏無懼，忠於職守的表現，是守護香港一國兩制實踐的重要力量，讚揚警隊同袍負起維護國家安全的責任。

他稱相信在港府帶領下，香港警隊上下一定會忠誠專業、恪盡職守，始終堅決維護國家安全，全面準確貫徹一國兩制方針，堅決維護特區憲制秩序，嚴格執行香港國安法和本地法律，全力築牢國家安全的防線，同各類違法犯罪行為堅決有效作鬥爭。

警察學院今期有一二七名警員、二十八名見習督察結業。港府政務司司長陳國基、保安局長鄧炳強及解放軍駐港部隊代表等出席。

香港 警察 一國兩制

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