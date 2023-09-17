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中共軍媒：火箭軍存在「短板弱項」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
火箭軍在共軍的重要性極高，能攜帶核彈頭、射程超過1萬公里的東風41型洲際彈道飛彈就隸屬火箭軍部隊。美聯社
火箭軍在共軍的重要性極高，能攜帶核彈頭、射程超過1萬公里的東風41型洲際彈道飛彈就隸屬火箭軍部隊。美聯社

大陸國防部長李尚福傳遭調查之際，中共中央軍委機關報「解放軍報」十五日在報紙頭版，罕見地談及共軍火箭軍某部隊戰鬥力建設存在「短板弱項」，稱職的人才不足。而某部黨委領導親赴部隊演訓一線，通過調研解決部隊發展難題。

美國之音報導，火箭軍是大陸軍方當前十分受關注的一支主要軍種，它掌握和控制著大陸數量漸增的核導彈和常規彈道導彈。另外，火箭軍最近受關注，是因其最高領導層火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將，均被撤換，揣測的原因從涉嫌貪腐到嚴重洩密都有。

「解放軍報」十五日以「把『問題清單』變為『履職清單』」為題，在頭版刊出報導。文章中，火箭軍某部黨委引述習近平的講話，稱他們要把調查研究這個基本功練紮實，需從「常」字入手，當作天天必做、月月必抓的工作。

黨委並表示，要對部隊建設和練兵備戰常態化開展問題梳理、難題排查，大力貫徹執行重大堵點淤點難點。

報導稱，今年以來，該部黨委班子成員多次奔赴部隊一線，已形成廿餘項調研成果。同時建立反饋機制，加強對調研課題完成情況、問題解決情況的跟蹤問效，對落實不到位的及時督導，確保整改見效。

報導指出，對調研發現的問題，黨委班子成員作為第一責任人，及時回應官兵關切、接受官兵監督，做到問題不解決不鬆勁、解決不徹底不放手，真正把「問題清單」變為「履職清單」。報導並稱，制約發展的難點在哪裡，調研焦點就在哪。能在一線解決的，絕不在會議室裡耽誤。

火箭 解放軍 導彈

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