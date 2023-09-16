快訊

日本名店出包！端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

iPhone 15在陸預售擠爆官網 果粉笑：躲得過初一、躲不過15

嫌噪音砍死高雄夫妻！凶嫌被捕後全程緘默 法院3理由裁定羈押

中融信託被託管 與建信、中信信託簽訂委託協定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。(中新社)
日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。(中新社)

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。分析人士認為，此舉有助北京當局採取更廣泛的措施化解風險，並為中融信託被託管打前陣。

中融信託指出，該公司相關的債權債務關係、信託法律關係不因此而發生改變，繼續按照有關法律和信託合約，對信託產品投資者承擔受託人責任。委託期限為2023年9月15日至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。

建信信託隸屬建設銀行，中信信託股東為中國中信金融控股有限公司，最終實際控制人為中國中信集團有限公司。此前就有消息稱，大陸監管層已安排建信信託、中信信託對中融信託進行債務摸底，上述兩家信託公司已成立工作組，穩定中融信託的經營。

信託 中信 債務

延伸閱讀

中國中融信託被託管 14家上市公司有購買產品

T1聯盟／台中太陽失參賽資格批粗暴無禮 將向聯盟求償

玉山推廣安養信託服務 落實金融友善

三檔台股ETF將募集

相關新聞

小三通新規定！ 9月20日旅客行李限重27公斤超過將拒載

金廈小三通又有新規定！小三通航線8家航商昨日聯合發出聲明表示，從9月20號起，小三通旅客行李將有重量限制，每人行李限重2...

大陸野心勃勃 專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」

周五（9月15日），中國和尚比亞將兩國關係提升為全面戰略合作伙伴關係，這是美國這個主要全球競爭對手與全球南方國家加深聯繫的最新舉措...

中融信託被託管 與建信、中信信託簽訂委託協定

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。分析人士認為，此舉有助北...

中柬「和平天使」聯合軍演 金邊揭幕

在柬埔寨首相洪瑪內訪華之際，中柬兩軍的「和平天使-2023」衛勤聯合演習，於16日上午在柬埔寨首都金邊舉行開始儀式，中方...

「停止武裝台灣」陸報復美對台軍售 制裁2軍企

針對美政府近期向台灣提供先進武器，中國大陸的外交部發言人毛寧昨宣布，對兩家美國軍工企業實施制裁，她並稱美若繼續武裝台灣，...

別再稱「中國綠卡」新版中國永居證「五星卡」來了

中國國家移民管理局15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身分證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦