中融信託被託管 與建信、中信信託簽訂委託協定

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託15日深夜發布公告稱，與建信信託、中信信託簽訂委託管理服務協定。分析人士認為，此舉有助北京當局採取更廣泛的措施化解風險，並為中融信託被託管打前陣。

中融信託指出，該公司相關的債權債務關係、信託法律關係不因此而發生改變，繼續按照有關法律和信託合約，對信託產品投資者承擔受託人責任。委託期限為2023年9月15日至2024年9月14日，雙方協商一致可提前結束或延期。

建信信託隸屬建設銀行，中信信託股東為中國中信金融控股有限公司，最終實際控制人為中國中信集團有限公司。此前就有消息稱，大陸監管層已安排建信信託、中信信託對中融信託進行債務摸底，上述兩家信託公司已成立工作組，穩定中融信託的經營。