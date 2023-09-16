人物側寫／航太專家「紅二代」 李尚福掌陸國防才半年

六十五歲的大陸國防部長李尚福上月底在北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已超過兩周沒有公開露面。這是三個月內，第二位傳出已出事的中共副國級幹部（國務委員），稍早秦剛消失一個月後，七月底被免除外長職務（仍保留國務委員身分），迄今仍未現身。

李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，中國載人航天工程總指揮等，家庭背景、歷練完整。

李尚福也長年從事太空發射任務，曾是首位以戰略支援部隊軍官出任載人航天工程副總指揮的人，與馬興瑞、袁家軍等多位出身軍工系統的現任高官都有過共事經歷。他近十年轉至軍事裝備領域任職，二○一七年出任中央軍委裝備發展部及部長後，因共軍購買俄羅斯武器遭美國政府點名制裁，爾後晉升為共軍陸軍上將，中共二十大後當選中央軍委委員，今年三月升任國務委員並接替魏鳳和擔任國防部長。港媒還解讀大有向美方示威之意。

今年八月，李尚福還正常出席和各國防務部門負責人的會面活動，包括訪問俄羅斯、白俄羅斯，出席「莫斯科國際安全會議」，期間他曾對台強硬喊話，表示「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火、妄圖『以台制華』必將以失敗告終。」

此前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波兩人在七月底無預警卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也被查；前副司令員吳國華則在七月初「因病醫治無效」逝世。對於李玉超、魏鳳和被查的傳聞，大陸國防部在八月卅一日的記者會上首度回應表示，「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節。