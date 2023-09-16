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李尚福落馬／彭博：有利美中對話 習地位仍穩

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
中國大陸國防部長李尚福行蹤近日引起關注。美聯社
中國大陸國防部長李尚福行蹤近日引起關注。美聯社

中國大陸防長李尚褔許久未公開露面，引發外界猜疑。習近平第三個中共中央總書記任期尚不滿一年，政府內部即面臨人事清洗。彭博資訊十五日針對李尚福神隱提出四點評析，包括近幾月來中國高官接連被撤換或失蹤已影響投資人信心、中國官場政治風險很高、李尚福「落馬」反而有益美中關係，以及習近平地位並未因此受影響。

近幾月來，習近平在未提出任何解釋下撤換多位高官，而為提振經濟，北京正試圖吸引外資進駐，但新加坡國立大學（ＮＵＳ）學者莊嘉穎表示，「革職不透明」將加深外界對北京政策連貫性的擔憂。

五角大廈前官員、ＮＵＳ研究員唐安竹說，一連串人事動盪已凸顯中國政治存在高度風險，恐在中國政治體系製造恐慌，癱瘓決策過程。隨著李尚福相關傳聞在外交圈滿天飛，習近平可能預料到會有問題，才在上周視察時向軍隊喊話「團結、安全、穩定」。

不過，有看法認為，李尚福被撤換對美國或許是好消息。他於二○一八年被美方制裁，中方也以此為由持續拒絕安排美中防長會晤，外界擔心美中對話中斷恐導致擦槍走火。美國麻省理工學院專家傅泰林提到，李尚福主要職責是與其他國家進行軍事外交，他也並未直接指揮共軍。

共軍關鍵角色無疑是兼任中共中央軍委主席的中國國家主席習近平，其地位未因這一連串人事案動搖。前白宮國安會中國和台灣事務主任威爾許（Jennifer Welch）指出，不應將外界對李尚福與其他高官的猜疑，誤判為習政權面臨挑戰。但威爾許也說，李尚福等人的命運未卜，無疑使外界好奇北京內部現況。

李尚福 習近平 北京

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