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消失逾2周 外媒：陸防長李尚福落馬

聯合報／ 編譯茅毅徐榆涵、特派記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸國防部長李尚福「失蹤」多日，外媒稱他疑涉貪被調查。（路透）
中國大陸國防部長李尚福「失蹤」多日，外媒稱他疑涉貪被調查。（路透）

六十五歲中國大陸國防部長李尚福消失逾兩周，引發外界關注。英國金融時報（ＦＴ）等媒體近日披露，美國政府認為，李尚福正接受調查，並已被解除職務。而他上次公開露面，已是八月廿九日在北京召開的第三屆中國．非洲和平安全論壇。華盛頓郵報引述美國官員的說法，李尚福是因貪腐被查。不過，大陸外交部、國防部都迄未有回應。

中國外交部最近僅由發言人毛寧十一日在例行記者會中，回稱「無法理解你（記者）提到的（李尚福失蹤）情況」。

綜合ＦＴ、路透和華郵，共引述三位美方官員、兩名曾聽取簡報情資的人士與越南官員報導，美方已得出前述結論，但相關人士並未說明拜登政府做此研判的依據，上述報導也未詳述調查性質。中國駐美大使館及白宮均未對此置評。

北京日前以李尚福身體不適的健康因素為由，突然向越南政府取消一場原定九月七、八日在中越邊境舉行的兩國年度防務合作會議，該會議因此延後，華府對此也知情。這不禁使人想起中國前外長秦剛當時神祕消失時，中國外交部同樣以健康理由回覆外界的提問。

中國高官近來接連消失，兩個月前被視為解放軍精銳的火箭軍兩位高階將領被撤換，秦剛未公開露面一個月後，七月被免職，北京皆未對此有所解釋。秦剛迅速晉升，也被認為在一定程度上出於他與習近平的密切關係。秦剛和李尚福都是中國五位國務委員之一，該內閣職位的層級高於一般部長。

先關注此事的是美國駐日本大使易曼紐，他八日就在社群媒體語帶嘲諷寫道，先是秦剛、再來是火箭軍將領失蹤，現在是李尚福，這場「失業大賽」誰會贏？中國年輕人還是習近平的內閣？

易曼紐十五日再於社群媒體發文，並提及李尚福沒去越南、缺席預定和新加坡海軍總長（司令）的會晤，「因為他被軟禁嗎？」好消息是，聽說李已還清中國房地產開發商碧桂園的抵押貸款。

華府喬治城大學高級研究員、前美國中情局（ＣＩＡ）專家韋德寧表示，若因涉貪拔官防長和火箭軍高官，反映出中國國家主席習近平拔擢高官的審核機制有大問題，也凸顯習近平雖雷厲風行肅貪十年，貪腐仍是體制內的普遍現象。

李尚福 秦剛 美國

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