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習近平致信兩岸青年籲攜手
第六屆海峽兩岸青年發展論壇昨天在浙江杭州開幕，大陸國家主席習近平發賀信稱，希望兩岸青年把握歷史大事、堅守民族大義、維護國家統一，勇擔時代重任，堅定走兩岸關係和平發展正確道路。把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中。
大陸國台辦主任宋濤宣讀習近平賀信指出，青年是國家的希望，民族的未來。希望更多兩岸青年透過論壇成為同心同行、攜手打拚的好朋友、好夥伴，為推動兩岸關係的和平發展、推進祖國統一大業不斷貢獻青春力量。
習近平提到，兩岸青年施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。希望兩岸青年把握歷史大事、堅守民族大義、維護國家統一，勇擔時代重任，堅定走兩岸關係和平發展正確道路。
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