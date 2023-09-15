大陸野心勃勃 專家：習近平近期目標是成為「南半球的領導者」

周五（9月15日），中國和尚比亞將兩國關係提升為全面戰略合作伙伴關係，這是美國這個主要全球競爭對手與全球南方國家加深聯繫的最新舉措。

中國國家主席習近平和尚比亞總統希奇萊馬宣布這一協議之前，還與另一位來訪者、柬埔寨新任首相洪瑪奈進行了親切友好的交談。兩天前，習近平會見了前來訪問的委內瑞拉總統馬杜洛，將中委關係提升為「全天候」戰略伙伴關係。

來自非洲、東南亞和拉丁美洲的這三位領導人談到了中國在世界這些地區日益增強的作用以及中國成為全球領導者的雄心。美國及其伙伴國擔心中國的崛起會破壞現有的國際秩序。面對來自這些國家日益增長的壓力，這個世界第二大經濟體正試圖將自己塑造成一個維護全球南部利益的強大國家。

據中國官媒央視報導，習近平對尚比亞總統希奇萊馬表示，發展中國家群體性崛起，國際影響力不斷增強，已經成為不可逆轉的時代潮流。

希奇萊馬回應道：「我們讚賞您在積極改變全球秩序方面所發揮的作用，提升了南半球國家在國際事務中應有的地位。」

習近平本周與委內瑞拉總統馬杜洛建立的「全天候」伙伴關係比與尚比亞的關係更為密切。中國只與少數幾個國家建立了這種關係，這表明無論國際形勢發生何種變化，兩國都將保持密切關係。

「中國渴望塑造一個符合其利益並承認其大國地位的體系，」澳洲國立大學中國問題研究員陳星宇（Edward Chan）表示，「實現這一目標需要增強其影響全球話語的能力，這可以通過獲得更多國際支持來實現。」

上個月，金磚五國——巴西、俄羅斯、印度、中國和南非——同意邀請沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、埃及和衣索比亞於明年加入，將令其成為一個11國集團。

中國本周還任命了一位新的駐阿富汗大使，這讓一直尋求國際認可的塔利班（或譯神學士）政府的感到欣喜。

在許多發展中國家，中國國有銀行根據其「一帶一路」倡議為道路和其他基礎設施項目提供資金，中國公司則建造工廠、礦山、酒店和賭場。

作為回報，中國在聯合國有爭議事務的投票中贏得了許多南半球國家在自然資源和外交方面的支持，並在中國與其他東南亞國家在南海領土爭端中贏得了柬埔寨的支持。

來自中國和其他國家的發展貸款使包括尚比亞在內的一些國家背負著極高的債務，有時甚至引發債務危機，阻礙經濟發展。柬埔寨100億美元外債中40%以上的債主是中國機構。

柬埔寨首相洪瑪奈從父親洪森手裡接過權位之後首次正式出訪中國。洪森統治柬埔寨40年，與中國建立了密切關係。

習近平告訴洪瑪奈，他的父親為兩國關係作出了歷史性貢獻。洪瑪奈表示將進一步發展兩國間的友誼。

美國對洪森不民主的權力交接表示不滿，並對在中國援助下擴建柬埔寨海軍設施感到不安。洪森始終否認柬埔寨授權中國在雲朗海軍基地建立軍事基地。

在訪問北京之後，洪瑪奈計劃本周末與其他東南亞領導人一起出席在廣西南寧舉行的第20屆中國—東盟博覽會，該博覽會旨在促進貿易、投資和旅遊合作。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，在習近平的領導下，中國的外交發生了巨大變化。

「中國有一個近期目標，也有一個長期目標，」他說。「長期目標是成為世界第一，但近期目標是成為南半球的領導者。」

（美聯社）

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