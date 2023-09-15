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小三通新規定！ 9月20日旅客行李限重27公斤超過將拒載

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
小三通開航後，跑單幫也逐漸復甦，不少單幫客往來金廈都帶著超大超重的行李箱。記者蔡家蓁／攝影
小三通開航後，跑單幫也逐漸復甦，不少單幫客往來金廈都帶著超大超重的行李箱。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通又有新規定！小三通航線8家航商昨日聯合發出聲明表示，從9月20號起，小三通旅客行李將有重量限制，每人行李限重27公斤，另外包括行李長、寬也有所規範，請民眾留意避免因遭拒載影響出遊心情；對於行李超重，是否可以比照飛機托運行李一樣收超重費即可，金門縣港務處表示，現階段不行，旅客超過限制或者超重的行李，會被拒載。

小三通復航後，搭乘人數屢創新高，據悉往返兩岸的旅客量已經超過40萬人次，不少尖峰時段的航班都客滿，很多金門的民眾都會利用連假或周末假日前往廈門放鬆一下，享受足浴及美食；另外，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，到水頭碼頭常常可以看到跑單幫客拉著乘客，請他們幫忙攜帶貨品到廈門。

小三通航線8家船商昨聯合發出聲明表示，出入境過程中所攜帶的行李，應以滿足個人短期旅途自用為目的，不攜帶超過短期旅遊需要的物品登船；目前五通口岸廈金小三通航線為客運航線，不得載運或攜帶大件貨物、工業品等影響船舶穩定性的行李登船，限制從每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長+寬+高，總和不可超過180公分，如果超過的話將予以拒載。

據了解，金門這邊的4家船商早在9月2日就開始實施行李限制與限重的規定，形成兩邊的政策未統一，昨天金門縣副縣長李文良赴大陸溝通特別有反映此事，陸方也認為合理，所以兩邊航商才統一發表聲明。

船商何進諒表示，先前未規定，結果大陸海事局發現有艘船僅坐175人，沒想到加上行李，船就超過水線，後來海事局決定要限制總量，先前不少地區船商都被開超重的勸導單，所以大家都有共識，為了船隻航行安全要實施；他覺得，政策對跑單幫的人影響較大，他說，跑單幫的人要自律，因為有些人常常帶超大超重的行李，並把貨品堆到走道，要靠岸時，這些人又搶著下船，影響很多商務旅客趕飛機，怨聲載道。

金門縣港務處長許嘉興指出，行李限重措施，主要目的還是為了確保旅客登船以及小三通船隻的航行安全，因為船舶超載可能對航行安全造成的風險，經過兩岸業者的共同協商和一致決定，目前先實施一週的宣導期，自112年9月20日正式實施。

金門縣港務處長許嘉興指著公告表示，行李限重措施，小三通航線8家航商昨日已聯合發出聲明表示將於9月20日實施。記者蔡家蓁／攝影
金門縣港務處長許嘉興指著公告表示，行李限重措施，小三通航線8家航商昨日已聯合發出聲明表示將於9月20日實施。記者蔡家蓁／攝影
金門地區的小三通航商早在9月1日就公告實行，小三通旅客行李將有重量限制，每人行李限重27公斤，另外包括行李長、寬也有所規範。記者蔡家蓁／攝影
金門地區的小三通航商早在9月1日就公告實行，小三通旅客行李將有重量限制，每人行李限重27公斤，另外包括行李長、寬也有所規範。記者蔡家蓁／攝影
為了因應小三通旅客行李將有重量限制，目前金門縣港務處已在入境處擺放磅秤，讓旅客自行為行李秤重。記者蔡家蓁／攝影
為了因應小三通旅客行李將有重量限制，目前金門縣港務處已在入境處擺放磅秤，讓旅客自行為行李秤重。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通常有跑單幫請旅客幫忙帶貨，包括奶粉、泡麵、糕餅、飲料等，都是成箱成箱的搬運。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通常有跑單幫請旅客幫忙帶貨，包括奶粉、泡麵、糕餅、飲料等，都是成箱成箱的搬運。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通船隻，常可見因行李太多，堆放在走道上，除了影響旅客動線外，也隱藏船舶超重的問題。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通船隻，常可見因行李太多，堆放在走道上，除了影響旅客動線外，也隱藏船舶超重的問題。記者蔡家蓁／攝影

小三通 金門

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