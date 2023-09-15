快訊

影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「民調一直最後」 洪秀柱盼郭台銘團結下架民進黨：別做破壞者

聯合報／ 特派記者林宸誼／杭州即時報導
中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。記者林宸誼／攝影
中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。記者林宸誼／攝影

鴻海創辦人郭台銘14日公布副手人選為60歲資深藝人賴佩霞。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱15日表示，郭台銘是一位成功的企業家，「他口口聲聲說為了中華民國，一定要下架民進黨。那麼既然如此，就不要作為一個團結的破壞者。」

洪秀柱在浙江杭州舉辦的第六屆海峽兩岸青年發展論壇後指出，對於這次的總統大選，確實感到非常的憂慮，「藍營的勝算是很大的，前提是藍營要團結，所以藍營絕對不可能出現第二組、第三組的人選，那力量就分散。」

洪秀柱指出，以目前民調作為依據，很不好意思講郭台銘一直是處於最後，那麼在這種狀況之下，郭台銘出來就是在幫助民進黨當選。「在商業上、在企業上這麼成功的一個企業家，他一定具有聰明的智慧的頭腦來看這個問題，他如果真的下架民進黨，就不要作為一個團結的破壞者。」

洪秀柱補充，國民黨向來在兩岸關係，絕對是堅信九二共識是定海神針，這也是兩岸的共識，兩岸的關係只有往前不可能往後，所以真的很期盼大家能夠團結。

2024選舉 2024總統選舉 洪秀柱 郭台銘 國民黨 民進黨

延伸閱讀

郭台銘找賴佩霞當副手他嚇一跳 溫昇豪曝：原本是找他

林志玲甩開退休、當郭台銘副手傳聞 回歸本業秀辣腿

賴佩霞當郭台銘副手往事被翻出 愛帥哥拒豬哥亮追求被虧「很挑嘴」

賴佩霞被爆雙重國籍 藍委：考驗郭台銘團隊

相關新聞

「侯柯配」可勝過賴清德 謝衣鳳獻策促藍白合：從立委開始合作

近期民調顯示，由國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲組成「侯柯配」，可勝過民進黨總統參選人賴清德。國民黨立委謝衣鳯今...

【重磅快評】賴佩霞「隨時可退」 郭台銘的三個伏筆

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布副手搭檔為藝人賴佩霞，郭台銘高喊「她是我的天選之人」，「郭選之人」一時轟動武林、驚動萬教。郭競辦...

郭台銘擁核與賴佩霞反核？綠委：要說清楚「不能兒戲」

鴻海創辦人郭台銘昨宣布副手是資深藝人賴佩霞，郭台銘曾提「一縣市一核電廠」，賴佩霞則響應反核。立委莊競程說正副參選人核電政...

賴佩霞當副手《人選》公視播不播？政治人物演電視劇是否觸法

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，14日宣布副手為演員賴佩霞，碰巧賴演出的影集《人選之人—造浪者》預計10月28日在公視首播。不過依「公共電視法」規定，公視節目不得做為「政治宣傳」，該劇能否如期播出引發爭議，讓公視高層傷透腦筋，也掀起政治人物演出電視劇觸法與否的討論。

「民調一直最後」 洪秀柱盼郭台銘團結下架民進黨：別做破壞者

鴻海創辦人郭台銘14日公布副手人選為60歲資深藝人賴佩霞。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱15日表示...

侯友宜訪美 美國學者：對中立場、國防政策理念受關注

美國智庫學者祁凱立今天說，國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，華府對他並不熟悉，預期每場重要會面，他都會被問到對中國立場和國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦