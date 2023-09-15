「民調一直最後」 洪秀柱盼郭台銘團結下架民進黨：別做破壞者

鴻海創辦人郭台銘14日公布副手人選為60歲資深藝人賴佩霞。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱15日表示，郭台銘是一位成功的企業家，「他口口聲聲說為了中華民國，一定要下架民進黨。那麼既然如此，就不要作為一個團結的破壞者。」

洪秀柱在浙江杭州舉辦的第六屆海峽兩岸青年發展論壇後指出，對於這次的總統大選，確實感到非常的憂慮，「藍營的勝算是很大的，前提是藍營要團結，所以藍營絕對不可能出現第二組、第三組的人選，那力量就分散。」

洪秀柱指出，以目前民調作為依據，很不好意思講郭台銘一直是處於最後，那麼在這種狀況之下，郭台銘出來就是在幫助民進黨當選。「在商業上、在企業上這麼成功的一個企業家，他一定具有聰明的智慧的頭腦來看這個問題，他如果真的下架民進黨，就不要作為一個團結的破壞者。」

洪秀柱補充，國民黨向來在兩岸關係，絕對是堅信九二共識是定海神針，這也是兩岸的共識，兩岸的關係只有往前不可能往後，所以真的很期盼大家能夠團結。