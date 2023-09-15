蘇納克指中國對英國的開放、民主構成威脅 陸使館駁斥

英國首相蘇納克14日表示，意識到中國政府對英國「開放和民主」的生活方式構成特殊威脅，將採取「一切必要措施」保護英國免受外國活動的影響。對此，大陸駐英使館發言人敦促英方尊重客觀事實，停止反華政治操弄，停止散布詆毀中國的謠言，停止給中英關係發展製造障礙。

俄通社報導，英國反對黨工黨領袖斯塔默日前批評蘇納克，沒有聽從英國議會下院情報與安全委員會涉華報告的「警告」，並呼籲蘇納克全面審查英中關係。

對此，蘇納克回應稱，自己特別意識到委員會報告中詳述的許多問題，以及對外國干涉的更廣泛擔憂，都凸顯了採取有力措施應對任何及所有國家威脅活動的必要性。政府的當務之急仍然是採取一切必要措施，保護英國免受任何試圖破壞我們的國家安全、繁榮和民主價值觀的外國活動的影響。

英國政府也發表聲明指，「中方的某些行為已經越過了從影響到干涉的界限」。如大陸的招聘計畫試圖獵取擔任關鍵職位、擁有敏感知識和經驗的英國國民和盟國國民，包括來自政府、軍隊、工業和更廣泛社會的人員。

針對英方指控，大陸駐英使館發言人14日深夜發表聲明回擊。發言人表示，英國議會有關委員會的所謂涉華報告捕風捉影、捏造事實、惡意抹黑中國，中方此前已闡明嚴正立場。英國政府對這樣一份虛假報告所作的回應毫無根據，蓄意抹黑中國，完全是政治操弄，中方堅決反對，予以強烈譴責。

發言人稱，中國外交一貫奉行互不干涉內政原則，「我們沒有必要、更沒有興趣對英國搞情報蒐集活動或進行所謂的滲透、干涉」。他並稱，中國是網絡安全的堅定維護者，也是網絡竊密和攻擊的主要受害國之一，英方炒作所謂中國「網絡威脅」，是典型的賊喊抓賊。

發言人抨擊，英國政府毫無原則地附和那些「別有用心的政客」炮製的所謂涉華報告，只會貽笑大方，嚴重損害自身國際信譽。