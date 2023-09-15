兩岸青年論壇 洪秀柱：九二共識是兩岸關係的定海神針

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱15日表示，奧運模式如同作為兩岸關係的定海神針九二共識一樣，代表著兩岸以智慧來化解僵局。「面對民進黨政府對兩岸青年學子交流的阻撓，我們無畏風雨，我們堅持在洶湧的惡水上搭建起一座安穩的橋樑。如今，青年發展論壇已經成為兩岸青年的友誼之橋，也是兩岸之間的和平之橋。」

洪秀柱在第六屆兩岸海峽青年發展論壇上指出，目前兩岸的關係暗潮洶湧，甚至走向兵凶戰危的境地，主要的原因有二，一個就是台獨勢力倚美謀獨，有恃無恐。二是外部勢力的干涉操作，以台制華。

洪秀柱提到，這種兩股的惡質勢力，挑撥了兩岸人民的情感，製造兩岸的對立仇恨，嚴重迫害兩岸的和平。為了兩岸世代的永久和平，為了中華民族的榮光再起，由衷的期盼更多的兩岸青年肩負起攜手再創中華民族偉大復興的神聖使命，我們一起共圓中國夢。

洪秀柱補充，9月23日，第19屆亞運將在杭州盛大開幕。長久以來兩岸體育界的人士一直為促進體育交流而努力折衷真誠合作。1981年依據洛桑協議，讓台灣得以中華台北（Chinese Taipei）名義，重新參與奧運。這是兩岸放下成見，攜手並進的重大轉折。這個奧會模式的建立，維護了台灣參加國際體育賽事的權益。

1989年更有中華奧會跟中國奧會在香港簽署的協議，隔年也就是第11屆亞運由中國大陸首次在北京承辦。而台灣在闊別亞運20年以後，也第一次以中華台北之名參加亞運。

洪秀柱認為，數十年來，兩岸關係雖然有跌宕起伏，但雙方為了推動兩岸的體育發展，盡力破除政治的藩籬，為兩岸的互動累積更多的善意與成果。所以本屆亞運會能夠將台灣民眾最喜歡的棒球納入正式的比賽專案，這都是應了台灣體育界所起，由大陸來出面協調。

洪秀柱舉例，長期以來不少的台灣的桌球、和舉重選手都聘請大陸級的教練進行培訓。更多的田徑選手從台灣到大陸的場館移訓獲益良多。除了體育範圍之外，越來越多的台灣同胞在兩岸交流中獲得幫助與照顧。相信這些成功的案例所累積的善意的願力。

「如積沙成塔、涓滴成河，終能夠讓近年來崩壞的兩岸關係，重新回到和平發展以及未來和平統一的歷史正軌。」洪秀柱表示，團結、奮鬥與和平是奧林匹克所追求的精神目標，恰巧也是國父孫中山先生叮嚀後人，和平、奮鬥救中國。

洪秀柱並引用閩南諺語叫做「吃苦當作吃補」，期勉兩岸的青年要不怕吃苦，要像傑出的運動員一樣，鍥而不捨的精神，累積經驗豐富自己的人生，才能夠成為國家的骨幹棟樑之才。