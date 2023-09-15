會龔正 美駐華大使：美中擴大雙邊貿易投資的潛力巨大

上海市市長龔正14日會見了美國駐華大使伯恩斯，龔正表示，歡迎美國企業加大在滬業務佈局，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。伯恩斯則說，美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，支持兩國企業拓展雙邊投資與人員交往。

觀察者網報導，龔正於會見中提到，上海一直在中美友好往來中承擔重要作用，如上海與舊金山、芝加哥、休斯頓建立了友城關係，並與紐約等美國城市和地區開展了豐富多樣的交流，取得積極成效。

龔正表示，開放是上海的最大優勢和城市品格，願與美國一道，加強交流合作，實現共贏發展。他接著表示，歡迎美國企業積極參與進博會（中國國際進口博覽會），加大在滬業務佈局，希望兩地加強在經貿、投資、人文、友城等領域的交流合作，加強人文交流，促進人員往來。

龔正説，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。他還說，上海當前正在深化建設「五個中心」的戰略地位，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

據報導，伯恩斯說，從各個角度看，上海都是全世界最好的城市之一。上海是美國企業和美國公民在華最集中的城市，在美中關係中發揮著重要作用。

伯恩斯強調，美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，我們支持兩國企業拓展雙邊投資，高度贊同擴大人員交往，鼓勵美國公民來中國及上海旅遊留學，也歡迎中國公民赴美旅遊留學。