快訊

抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

爽吃麥當勞2人餐只要49？一頁式詐騙害他大失血5077元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會龔正 美駐華大使：美中擴大雙邊貿易投資的潛力巨大

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海市市長龔正（右）14日會見了美國駐華大使伯恩斯（左）。（取自觀察者網）
上海市市長龔正（右）14日會見了美國駐華大使伯恩斯（左）。（取自觀察者網）

上海市市長龔正14日會見了美國駐華大使伯恩斯，龔正表示，歡迎美國企業加大在滬業務佈局，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。伯恩斯則說，美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，支持兩國企業拓展雙邊投資與人員交往。

觀察者網報導，龔正於會見中提到，上海一直在中美友好往來中承擔重要作用，如上海與舊金山、芝加哥、休斯頓建立了友城關係，並與紐約等美國城市和地區開展了豐富多樣的交流，取得積極成效。

龔正表示，開放是上海的最大優勢和城市品格，願與美國一道，加強交流合作，實現共贏發展。他接著表示，歡迎美國企業積極參與進博會（中國國際進口博覽會），加大在滬業務佈局，希望兩地加強在經貿、投資、人文、友城等領域的交流合作，加強人文交流，促進人員往來。

龔正説，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業在滬實現更好發展。他還說，上海當前正在深化建設「五個中心」的戰略地位，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

據報導，伯恩斯說，從各個角度看，上海都是全世界最好的城市之一。上海是美國企業和美國公民在華最集中的城市，在美中關係中發揮著重要作用。

伯恩斯強調，美中擴大雙邊貿易和雙邊投資的潛力巨大，我們支持兩國企業拓展雙邊投資，高度贊同擴大人員交往，鼓勵美國公民來中國及上海旅遊留學，也歡迎中國公民赴美旅遊留學。

上海 美國公民 龔正

延伸閱讀

蔣萬安曝親邀龔正明年來台北 談「雙城好兩岸好」意涵

蔣萬安赴上海雙城論壇 連兩日聲量破萬原因揭曉

蔣萬安晚宴回請上海市長 返台前可能見國台辦主任

龔正沒再提「兩岸一家親」是溝通過？蔣萬安：雙城有非常深厚關係

相關新聞

陸駐聯合國代表：台灣參與聯合國是徹頭徹尾的偽命題

據大陸新華社報導，中國大陸常駐聯合國代表張軍14日針對聯合國2758號決議案發表談話，闡明嚴正立場。他說，1971年第2...

會龔正 美駐華大使：美中擴大雙邊貿易投資的潛力巨大

上海市市長龔正14日會見了美國駐華大使伯恩斯，龔正表示，歡迎美國企業加大在滬業務佈局，上海將一如既往打造市場化、法治化、...

兩岸青年論壇 習近平寄望台青維護國家統一

第六屆海峽兩岸青年發展論壇15日在浙江杭州開幕，大陸國家主席習近平發賀信稱，希望兩岸青年把握歷史大事、堅守民族大義、維護...

春哥侃陸／急了！政府債務何止27兆 陸最高國家機器出手剷「經濟毒瘤」

有中國大陸經濟界人士最近說，中國有兩大經濟毒瘤，一個叫房地產，一個叫政府債務。野村證券首席經濟學家陸挺最近在研討會上剖析，中央政府的實際債務遠不止表面的27兆元。 對政府債務問題的嚴重性，大陸財政當局從來都矢口否認，實則中共決策層早就高度緊張。今年已兩度在中共中央政治局會議討論到債務、特別是政府債務，但想要消化債務，沒那麼容易。 北京近日有個小小的座談會，名為「建立聽取和審議政府債務管理情況報告制度工作座談會」，外界幾乎沒人留意，背後卻是大陸最高國家機器—全國人大常委會召開，代表債務問題不再壓在大陸財政部和國務院，將以最高國家機器人大監督的形式介入，有政圈人士點評是針對「經濟毒瘤」進行「政治手術」，但這場手術的規模會有多大？真能見效？

習近平6度「再教育」整肅思想 是得人心還失人心

提到「再教育」三個字，許多人直接聯想到的都是政治思想的改造、營中營等。百度百科上的解釋則是，「再教育」顧名思義就是再次接...

陸促融合 提兩岸共推綠能

中國大陸推動建設兩岸融合發展示範區，大陸國家發改委副主任叢亮昨提及早日實現「兩岸通高鐵」，並提出「能源資源互通」。他稱大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦